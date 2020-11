Kate Middleton: Trauriger Moment – das machte ihr wegen William groß zu schaffen

Sie gelten als das Vorzeige-Royals-Paar schlechthin: Kate Middleton und Prinz William. Seit 2011 sind die Herzogin und der Herzog von Cambridge nun schon verheiratet, haben drei gemeinsame Kinder. Doch nicht immer sah es in ihrer Beziehung so rosig aus wie jetzt.

Ein Experte plaudert nun aus, dass es sogar Zeiten gab, in denen Kate Middleton großen Liebeskummer wegen William hatte.

Kate Middleton: Darum beendete Prinz William ihre Beziehung

Was viele vielleicht nicht wissen: Als Kate Middelton und Prinz William sechs Jahre ein Paar waren, kam es zur plötzlichen Trennung. Laut dem britischen Express erklärt Autor Andrew Morton dazu, dass William 2007 mit Kate Schluss gemacht hätte, „weil er dachte, er finde noch was Besseres.“

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Nach sechs Jahren trennte sich das paar für sechs Monate

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Das Royasl-Paar hat drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Kate Middelton: William eifersüchtig nach Beziehungs-Aus

Dem Onlinemagazin Japan FM soll er darüber hinaus laut Express gesagt haben: „Im April, sehr zu Kates Verzweiflung, beendete William ihre Beziehung. Es war ein Sturm, der sich schon lange zusammengebraut hatte, resultierend aus seiner Zurückhaltung, was Bindung angeht und dem Rat seiner Freunde, er könne noch besser.“

Kate Middleton und Prinz William sind seit 2011 verheiratet. Foto: imago images / PA Images

Doch dann kam etwas, mit dem selbst Prinz William nicht rechnete. Denn wie ein Freund des Paares dem Autor verraten haben soll, sei William plötzlich eifersüchtig geworden, als er sah, dass Kate sich nach der Beziehung weiterentwickelte. Er hätte schnell bemerkt, dass er seine Entscheidung, sich zu trennen, zurücknehmen musste.

Prinz William hatte also doch mehr Gefühle für Kate, als er sich eingestehen wollte. „Er dachte, es käme was Besseres, aber realisierte schnell, was er aufgegeben hatte“, so der Freund im Gespräch.

Nach sechs Monaten Trennung versöhnten sich die beiden schließlich. Der Rest ist royale Geschichte… (jhe)