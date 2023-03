Kate Middleton: Fotos sind eindeutig – es ist nicht mehr zu übersehen

So kennen wir Kate Middleton ja gar nicht! Die Öffentlichkeit hat sie als eine zurückhaltende, dennoch stets zuvorkommende Frau kennengelernt. Um Skandale wie die von ihrem Schwager Prinz Harry und dessen Gattin Meghan Markle macht die 41-Jährige einen Bogen. Bei einem Auftritt in Derby zeigt die Prinzessin nun jedoch eine völlig neue Seite von sich.

Dass Kate Middleton sportbegeistert ist, ist kein Geheimnis. Als anständige Royals-Dame zeigt sich die Frau von Prinz William jedoch eher in High Heels und edlen Kostümen als im Trainingsanzug. Seitdem ihr Schwiegervater König Charles III. den Thron bestiegen hat, scheint die Britin allerdings das Regelwerk der Königsfamilie umschreiben zu wollen.

Kate Middleton versucht sich am Reifenziehen

Bereits im September hat Kate Middleton Aufsehen erregt, als sie entgegen dem royalen Protokoll ein politisches Statement gesetzt hat (Mehr dazu hier). Nun leistet sich die Dreifach-Mama den nächsten Regelverstoß. Beim Besuch des Landau Forte College in Derby zeigt sich die Prinzessin so nahbar wie kein anderer Royal. In der Akademie trifft Kate auf die medizinische Offizierin Preet Chandi, die bis zum 3. Januar eine Solo-Expedition durch die Antarktis bis zum Südpol absolviert hat.

Im Rahmen des Termins stellt Preet eine Trainingsmethode vor, die sie auf ihren Aufbruch in die Antarktis vorbereitet habe. Plötzlich streift sich Kate Middleton ihren Mantel von den Schultern und will selbst ran. Kurz darauf bekommt die 41-Jährige ein Geschirr umgelegt, an dem zwei Autoreifen hängen. Ganz ungeniert stellt sich Kate der sportlichen Herausforderung und zieht vor den Augen der Fotografen und Gäste die Reifen hinter sich her.

Kate Middleton versucht sich am Reifenziehen, einer Trainingsmethode der Offizierin Preet Chandi. Foto: picture alliance/dpa/The Sun Pool/AP | Arthur Edwards

Körpersprachen-Experte klärt auf: Kate Middleton fühlt sich selbstsicherer denn je

Dass sich ein anderes Mitglied der Royals so ausgelassen bei einem offiziellen Termin zeigt, ist undenkbar. „Es ist schwer vorstellbar, dass irgendein Mitglied der Königsfamilie es zulässt, in dieser Umgebung gefilmt und fotografiert zu werden, und es zeigt, wie sehr Kate daran interessiert ist, über Protokolle hinwegzusehen und das royale Regelwerk neu zu schreiben, wenn es darum geht, wie sie und William sich in der Öffentlichkeit darstellen“, erklärt der Körpersprachen-Experte Darren Stanton gegenüber „Mirror“.

Seit Kate Middleton zur „Princess of Wales“ ernannt worden ist, könne man ihr das gesteigerte Selbstvertrauen geradezu ansehen. Ihre entspannte Körperhaltung, das aufrichtige Lächeln, eine engagierte Mimik und ihr Selbsthumor sprechen laut dem Experten dafür. „Dies ist wahrscheinlich die unauffälligste Aufnahme, die wir von Kate gesehen haben. Sie ist sehr leger gekleidet – wieder ein subtiles Zeichen von ihr, um sympathisch und auf einer ähnlichen Ebene zu erscheinen wie die Menschen, mit denen sie interagiert“, meint Darren Stanton.