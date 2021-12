Kate Middleton und Prinz William: Nach zehn Jahren Ehe – jetzt kommt DAS über sie ans Licht

Stolze zwei Milliarden Menschen verfolgten am 29. April 2011 die Live-Übertragung der royalen Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton. Seitdem hat sich das Paar so gut wie keine Skandale zu Schulden kommen lassen.

Doch hier und da bröckelt auch bei Kate Middleton und Prinz William die Fassade. Die Herzogin und der künftige König Englands sind eben auch nur Menschen. Ein Ausschnitt aus ihrem inzwischen 11 Jahre alten Verlobungsinterview macht es deutlich.

Prinz William und Kate Middleton sind das Traumpaar der Royals-Fans. Foto: IMAGO / i Images

Kate Middleton und Prinz William: Thronfolger sichtlich aufgekratzt in Verlobungsinterview

Am 16. November 2010 verkündete das Königshaus, dass sich Prinz William und Kate Middleton während ihrer Kenia-Reise im Oktober verlobt haben. Am selben Tag gab das Paar dem Fernsehsender „ITV“ ein gemeinsames Interview, in dem es die frohe Botschaft bestätigte.

Die US-amerikanische Körpersprache-Expertin Blanca Cobb hat sich auf Anfrage der britischen „Express“-Zeitung den Clip noch einmal angesehen. Insbesondere Prinz William soll sich darin auffällig nervös verhalten haben.

----------------------------------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

----------------------------------------

Kate Middleton und Prinz William wirkten angespannt – „Formeller als Harry und Meghan“

„Wenn man auf seine Hände schaut, reibt er sich die Finger. Und wenn man mit einem Körperteil einen anderen Körperteil reibt, beruhigt man sich selbst. Du beruhigst dich selbst“, erklärt Cobb.

Bei diesem Verhalten handle es sich um ein Muster aus unserer Kindheit. „Es ist so, wie wenn wir als Kinder hingefallen sind und uns wehgetan haben und Mami sagte: 'Oh Schatz, das ist okay, lass Mami es küssen oder lass Mami es reiben und es wird weggehen'“, erläutert die Expertin.

Das Verlobungsinterview aus dem Jahr 2010

Neben dem sichtlich nervösen Prinz William springt Cobb jedoch noch ein anderes Detail ins Auge. William und Kate sitzen getrennt voneinander. Zu Beginn schaut die damals 28-jährige Herzogin ihren Mann nicht einmal an. „Es ist nicht so, dass es eine physische Distanz zwischen den beiden gibt, es ist nur formeller als bei Harry und Meghan.“

Als Prinz Harry und Meghan Markle im November 2017 ihre Verlobung im TV bekannt geben, sitzen sie dicht beieinander und halten sich an den Händen.

----------------------------------------

Mehr zu Kate Middleton und Prinz William:

----------------------------------------

Anders als Harry und Meghan würden William und Kate ihre Zuneigung lieber hinter verschlossenen Türen und nicht in der Öffentlichkeit ausdrücken.

Das ist jedoch nicht der Grund, wieso Prinz William keinen Ehering trägt. Welches Problem der 39-Jährige mit dem Schmuckstück hat, erfährst du hier.