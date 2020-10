Kate Middleton und Prinz William suchen neuen Angestellten – er muss diese Eigenschaft mitbringen

Bist du auf der Suche nach einem neuen Job und könntest dich mit einem Umzug nach England anfreunden? Dann ist vielleicht dieses Jobangebot von Kate Middleton und Prinz William genau das richtige für dich.

Die beiden Royals suchen nämlich nach einer neuen Haushälterin oder einem neuen Haushälter. Klingt nach einem Traumjob im Kensington Palast. Doch die Anforderungen von Kate Middleton und Prinz William haben es in sich.

Kate Middleton und Prinz William haben einen Job zu vergeben

So haben die Royals einige Punkte in das Anforderungsprofil ihres neuen Mitarbeiters eingebaut. Sie bestehen darauf, dass er oder sie in der Lage ist, „Vertraulichkeit zu wahren“ und auch in der Lage ist, Diskretion walten zu lassen.

Zudem müssen er oder sie in der Lage sein, eine „abwechslungsreiche Arbeitsbelastung zu bewältigen“, selbstständig „Initiative zu zeigen“ und extrem flexibel sein.

Das bekommst du als Haushälter bei Kate und William

Das könnte dein neuer Arbeitsplatz sein. Foto: Imago Images

Die Benefits haben es dafür in sich, wie die „Daily Mail“ berichtet. Demnach dürfe man mit den Royals gemeinsam im Kensington Palast wohnen und würde die königlichen Herrschaften auf Reisen begleiten. Unklar ist jedoch, was man bei Kate Middleton und Prinz William so verdient. Aber da ist sicher noch ein wenig Verhandlungsspielraum.

Bewerben kannst du dich noch bis einschließlich 7. November auf der offiziellen Karrierewebsite der Royals, so die „Daily Mail“. Na, dann mal viel Glück!