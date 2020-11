Kate Middleton und Prinz William ändern Instagram-Account – das hat eine wichtige Bedeutung

Kate Middleton und Prinz William haben etwas an ihrem Instagram-Account verändert.

Veränderungen bei Kate Middleton und Prinz William!

Die beiden Royals haben an ihrem Instagram-Account etwas geändert. Wenn Stars das machen, hat das meistens etwas zu bedeuten. Das ist auch bei Prinz William und seiner Frau Kate Middleton nicht anders.

Kate Middleton und Prinz William nehmen Änderung vor

Die beiden haben nun das Profilbild ihres Accounts „Kensingtonroyal“ ändern lassen. Das jedoch geschah nicht einfach aus Spaß. Die Aktion von Kate Middleton und Prinz William hat einen Hintergrund. Einen sehr ernsten sogar.

So zeigt das neue Profilbild von Kate Middleton und Prinz William das Paar, wie es einen Kranz roter Blumen niederlegt. Es ist ein Bild aus dem Jahr 2016. Prinz William und Kate Middleton befinden sich nahe des Manchester Cenotaph, einem Denkmal, das an die Opfer des Ersten Weltkrieges erinnern soll.

Kate Middleton und Prinz William. Foto: imago images / i Images

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Seit ihrer Heirat mit Prinz William ist sie als Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Das Ehepaar hat drei Kinder zur Welt gebracht: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Mit diesem vier Jahre alten Foto erinnern Kate Middleton und Prinz William das Volk daran, dass am achten November der „Remembrance Sunday“ und am elften November der „Remembrance Day“ anstehen.

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der große Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

Prinz William hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

Kate Middleton und Prinz William: Gedenken unter Corona-Auflagen

Kate Middleton und Prinz William. Foto: imago images / i Images

Tage an denen die Briten den Männern und Frauen gedenken, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg ihr Leben ließen. Ein wichtiger Tag in Großbritannien, der allerdings aufgrund der Coronapandemie in diesem Jahr deutlich zurückhaltender angegangen werden wird.

So versammelten sich in den vergangenen Jahren stets mehrere Tausend Menschen am Manchester Cenotaph. Dieses Jahr jedoch wird die Öffentlichkeit das erste Mal ausgeschlossen.