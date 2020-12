Kate Middleton traf vor Jahren auf Ex von Prinz William – mit seiner Reaktion rechnete niemand

Es gab eine Zeit, da konnten Kate Middleton und Prinz William ungezwungen ausgehen, ohne an die royale Etikette denken zu müssen, Das war während ihres Studiums an der Universität St. Andrews in Schottland, als das britische Volk noch keine Details zum Liebesleben des Royals-Paares kannte.

Damals verbrachten Kate Middleton und ihr jetziger Mann William einen Abend bei einer Dinner-Party. Und noch jemand war an dem Abend zugegen: Prinz Williams Ex-Freundin.

Dass Kates und Williams Dinner-Date anders als geplant verlief, kann man sich vorstellen.

Kate Middleton trifft Ex von Prinz William – der wird plötzlich wütend

Royals-Autorin Katie Nicholls berichtet im britischen „Express“, was damals zwischen Kate, William und seiner Ex Carly Massy-Birch vorgefallen war.

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Offenbar konnte sich Kates Vorgängerin noch nicht damit anfreunden, dass ihr Ex eine neue Frau an seiner Seite hatte. Denn laut Katie Nicholl soll sie eine schnippische Aussage beim Spiel „Ich habe noch nie…“ getätigt und damit Prinz William richtig wütend gemacht haben. Bei besagtem Spiel werden intime und private Fragen gestellt, die mit „Ich habe noch nie…“ beginnen.

Die Royals-Autorin verrät dazu im „Express“: „Als Carly an der Reihe war, verriet sie: ‘Ich war noch nie mit zwei Leuten in diesem Raum zusammen‘, wohl wissend, dass William der Einzige war, der das war, weil Kate neben ihm saß.“

Prinz William und Kate Middleton sind seit 2011 verheiratet. Foto: imago images

Prinz William soll Carly daraufhin einen vernichtenden Blick zugeworfen und erwidert haben: „Ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast.“

Kate Middleton und Prinz William: Party war vorzeitig vorbei

Kate Middleton und ihr damaliger Royals-Freund sollen daraufhin umgehend die Party verlassen haben. Offenbar war Prinz William so sauer auf seine Ex, weil es zu der Zeit noch nicht offiziell war, dass er mit Kate Middleton liiert war.

Mittlerweile ist der Zwischenfall von damals Schnee von gestern.