Kate Middleton: Süße Liebesbekundung – Herzogin gibt seltenen Einblick in Beziehung mit Prinz William

Sie gelten als das absolute Traumpaar: Kate Middleton und Prinz William sind seit knapp 20 Jahren ein Paar und wirken noch genauso verliebt wie am ersten Tag.

In einem Gespräch zum Thema Homeschooling gab Kate Middleton einen überraschenden Einblick in die Beziehung mit dem britischen Thronfolger.

Kate Middleton ganz offen und ehrlich: Es ist „ermüdend“

Eigentlich nahm Kate Middleton an der „Zoom“-Konferenz teil, um sich mit anderen Eltern über den Alltag im Lockdown auszutauschen. Doch dann wurden die Mamas und Papas selbst auf die Probe gestellt.

So sollte sie unter anderem die Aufgabe beantworten: „Nennt ein Wort, das die Kindererziehung während der Pandemie beschreibt.“ Kate Middleton beschrieb diese Zeit als „ermüdend“. Ein ehrlicher Einblick in das Leben der dreifachen Mutter, die in der Öffentlichkeit nahezu makellos auftritt.

Kate Middleton tauscht sich mit anderen Eltern aus.

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Kate Middleton schwärmt im Netz von Prinz William

Dann wollte die Interviewerin von den Elternteilen wissen, wer die „größte Stütze“ für sie während des Lockdowns gewesen sei. Ihre Antwort sollten die Teilnehmer auf ein Blatt Papier schreiben, das sie anschließend in die Webcam hielten.

In feinsäuberlicher Schreibschrift sah man den Namen „William“ auf Kates Zettel stehen. Wie süß! Die anderen Teilnehmer entschieden sich für ähnliche Antworten wie „Kinder“ oder „Ehefrau/Ehemann“. „Das ist entzückend“, kommentiert die Interviewerin. Kate Middleton kann sich ein breites Grinsen nicht verkneifen.

Prinz William und Kate Middleton sind seit fast 20 Jahren ein Paar. Foto: imago images

Es kommt nicht gerade oft vor, dass wir einen Einblick in das Liebesleben der Royals bekommen. Derartige Liebesbekundungen gibt es in der Öffentlichkeit nur ganz selten.

Kate Middleton und Prinz William fällen Entscheidung – Prinz Charles ist zutiefst getroffen

Queen Elizabeth II.: Sonderbehandlung für Kate Middleton – jetzt kommt DAS raus

Kate Middleton im Lockdown: DESHALB haben ihre Kinder nun Angst vor ihr

Doch Momente wie diese zeigen, dass Kate und William nach über 19 Jahren Beziehung immer noch auf Wolke sieben schweben. Sie sind ein eingespieltes Team und können sich auch in Krisenzeiten aufeinander verlassen.

Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, zeigen die spanischen Royals. Warum es zwischen König Juan Carlos und Königin Sofía im hohen Alter noch zu einer Scheidung kommen könnte, liest du hier.