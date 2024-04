Kate Middleton und Prinz William offen: „Wir sind schockiert“

Kate Middleton und Prinz William machen momentan eine schwere Zeit durch – erst die Krebsdiagnose von König Charles III., dann auch noch die Schocknachricht der Prinzessin selbst, dass sie gegen die gleiche Krankheit wie ihr Schwiegervater kämpft.

Jetzt schockieren obendrein die jüngsten Ereignisse in Sydney (Australien) die Royals.

Kate Middleton: Diese Nachricht erschütterte das britische Königshaus

Die Royals haben es momentan nicht leicht! Nachdem das britische Königshaus nun für gleich zwei erkrankte Familienmitglieder stark bleiben muss, erschüttert nun die nächste Nachricht Kate Middleton und ihren Ehemann Prinz William.

Denn in Sydney spielte sich eine schlimme Szenerie ab: Bei einem Angriff in einem Einkaufszentrum in der australischen Stadt sind sechs Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Täter wurde angeschossen und starb. Es handelt sich offenbar um einen polizeibekannten Mann.

Kate Middleton & Prinz William schockiert: SO teilen sie sich der Welt nun mit

Konkret soll der mit dem Messer bewaffnete Täter im Westfield-Einkaufszentrum in Bondi Junction wahllos auf Menschen eingestochen haben. Sechs davon starben durch seine Hand, weitere acht wurden verletzt – ein tragischer Tag für Australien. Das Land gehört neben anderen zu den „Commonwealth Realms“, auf die die britische Krone nach wie vor Einfluss ausübt. Klar, dass die schlimmen Ereignisse auch die Royals mitnehmen.

+++Kate Middleton: Camilla spricht erstmals über ihren Zustand+++

So teilen Kate Middleton und Prinz William via der Plattform X ihre Anteilnahme mit: „Wir sind schockiert und traurig über die schrecklichen Ereignisse in Sydney heute Morgen. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen, einschließlich der Angehörigen der Opfer und der heldenhaften Rettungskräfte, die ihr eigenes Leben riskiert haben, um andere zu retten.“ Die Royals kennzeichneten ihre Worte mit den Kürzeln „C“ und „W“.

Auch Regierungschef Anthony Albanese meldetet sich beim Onlinedienst: Die Tat sei „nicht in Worte zu fassen“. Er drückte den Opfern und Angehörigen auf X sein Mitgefühl aus.

Ein schwerer Tag in der australischen Geschichte – so kurz nach der Ankündigung von Charles, dort einen Staatsbesuch im Herbst zu unternehmen.