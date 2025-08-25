Kate Middleton und Prinz William mit der Kamera erwischt! Es fällt sofort auf

Die Royal-Familie Wales sorgt wieder für Aufmerksamkeit: Kate Middleton und Prinz William besuchten am 24. August 2025 mit ihren drei Kindern einen Gottesdienst in Balmoral.

Erste Fotos der Agentur „Gettyimages“ zeigen die Familie während der Autofahrt – mit einem überraschenden Detail, das besonders ins Auge fällt. Auch die Kinder gerieten in den Fokus.

Familienmoment mit Kate Middleton

Prinz William saß wie gewohnt hinter dem Steuer, Kate Middleton lächelte leicht vom Beifahrersitz. Charlotte, George und Louis saßen auf der Rückbank.

Überraschend durfte nicht der jüngste Louis in die Mitte rücken, sondern George nahm Platz zwischen seinen Geschwistern. Das sorgte für unerwartete Symmetrie im Wagen. Auf einem der Bilder entdeckte Prinzessin Charlotte offenbar die Fotografen.

Sie blickt direkt durchs Wagenfenster und deutet ein Lächeln an. Kate Middleton und Charlotte zeigten sich gut gelaunt, während William konzentriert fuhr. George und Louis wirkten hingegen ernst.

Die Balmoral-Tradition

Wie es bei den britischen Royals üblich ist, verbringt die Familie den Sommer auf Schloss Balmoral Schon vor einigen Tagen reisten König Charles und Königin Camilla an. Kate Middleton und ihre Familie folgten still und überraschten mit ihrem Gottesdienstbesuch.

Neben ihnen war ein weiteres royales Paar in Balmoral unterwegs. Prinzessin Anne und Sir Timothy Laurence begleiteten die Familie in einem separaten Fahrzeug. Das Zusammenspiel der Royals verdeutlicht das familiäre Miteinander, das auch die Princess of Wales und ihre Kinder in den Mittelpunkt rückt.

Mit ihrem entspannten Auftritt setzt die 43-Jährige erneut ein Zeichen ihrer nahbaren Seite. Charlottes augenzwinkernder Kleingestus und das harmonische Familienbild zeugen von bester Stimmung und royaler Gelassenheit. Durch Balmoral, Kate Middleton und ihre Familie tritt ein Stück Tradition und Vertrautheit in den Fokus der Öffentlichkeit.

