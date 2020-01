Kate Middleton und William verlassen Großbritannien: SIE ist Schuld

Erst verließen Meghan Markle und Prinz Harry Großbritannien, um sich in Kanada ein neues Leben aufzubauen. Nun folgen ihnen Kate Middleton und Prinz William.

Nicht jedoch auf lange Zeit, wie es Meghan und Harry vormachen, sondern eher für einen überschaubaren Zeitraum. So berichtet das englische Boulevard-Blatt „The Sun“, dass Prinz William und Kate Middleton einen längeren Aufenthalt in Irland planen. Schuld daran soll auch das Theater um Meghan Markle und Prinz Harry sein. Kate und William wollen so dem Trubel entfliehen.

Nach Meghan Markle und Prinz Harry: William und Kate verlassen Großbritannien

Die Reise soll bereits im März beginnen. Derzeit sei man noch in Gesprächen und finalisiere letzte Vorbereitungen, wie „The Sun“ erfahren haben will. Details zu der Reise seien streng geheim, so das Blatt weiter. Insider sind sich jedoch sicher, dass das Paar mindestens zwei Tage in Cork und Dublin verbringen würden, um dort an einer Reihe von Veranstaltungen teilzunehmen.

--------------------

Das ist Meghan Markle:

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

-----------------------

Kate und William zieht es nach Irland

Meghan Markle, Prinz Harry, Prinz William und Kate Middleton. Foto: imago images

Von dem Aufenthalt soll auch der Tourismus der Grünen Insel profitieren. So hatte es im vergangenen Jahr ob des Brexit einen Touristeneinbruch in dem Land westlich von England gegeben. Prinz William und seine Frau Kate Middleton sollen das ändern.

Der Buckingham-Palast wiederum hoffe, dass durch den Besuch von William, der auch der zukünftige König von Irland sein wird, von den Diskussionen um Meghan Markle und Prinz Harry abgelenkt werden kann. Die hatten sich entschlossen, sich von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen und ein neues Leben in Amerika aufzubauen.