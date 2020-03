Kate Middleton: DAS muss die Herzogin vor jeder Reise tun

Als Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (37) muss Herzogin Kate Middleton nicht nur in England ihren royalen Pflichten nachkommen. Auch Staatsbesuche in anderen Ländern gehören zu ihren Aufgaben.

Doch nicht in jedem ihrer Reiseziele ist Englisch die vorherrschende Sprache. Deswegen muss Kate Middleton – so wie jedes Mitglied der Königsfamilie – eine ganz bestimmte Sache lernen, bevor sie einen anderen Staat besuchen darf, wie der britische „Express“ berichtet.

Kate Middleton: Benimmkurse vor jedem Auslandsbesuch

Es ist nämlich von enormer Bedeutung, dass die Royals die Personen, die sie auswärts besuchen, in deren Sprache begrüßen können. Das heißt für Kate & Co.: Vor jedem Reiseantritt in nicht-englischsprachige Länder gilt es, die einheimischen Begrüßungen zu lernen.

Zu Kate Middletons royalen Pflichten gehören viele Auslandsbesuche, so wie hier in Buthan im Jahr 2016. Foto: imago images / i Images

Zur Unterstützung stehen dafür interne Palastmitarbeiter zur Verfügung, wie Expertin Myka Meier berichtet, die das Unternehmen „Beaumont Etiquette“ gegründet hat. „Es gehört zum korrekten Protokoll, die Benimmregeln des besuchten Landes oder der besuchten Kultur zu erlernen, um Respekt zu zeigen, damit jeder einzelne Royal den bestmöglichen ersten Eindruck macht.“

-------------

Kate Middleton:

geboren am 9. Januar 1982 in Reading, England

sie ist das älteste Kind von Michael und Carole Middleton

während ihres Studiums in Schottland lernte sie Prinz William kennen

die beiden heirateten im April 2011

sei der Hochzeit ist sie Herzogin von Cambridge

William und Kate haben drei Kinder: George (7), Charlotte (5) und Louis (1)

-------------

Kate Middleton scheint damit allerdings vereinzelt Schwierigkeiten zu haben. In Italien sprach sie beispielsweise eine Person auf Englisch an, anstatt das italienische „Ciao!“ zu nutzen. „Meine Sprachkenntnisse sind so schlecht“, zitiert der „Express“ die Herzogin. „Ich muss sicherstellen, dass meine Kinder darin besser sind als ich.“ (at)