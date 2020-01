Kate Middleton: Neue Bilder aufgetaucht – jetzt kommt raus, dass ...

London. Kate Middleton und ihr Mann Prinz William begeisterten Royals-Fans über die Weihnachtsfeiertage mit einem gemeinsamen Auftritt mit ihren beiden ältesten Kindern, Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4).

Zu viert erschienen sie beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, wo die Königsfamilie traditionell die Feiertage verbringt.

Bis Sonntag machte Familie Cambridge in der Grafschaft Norfolk Urlaub. Ehe es am Abend zurück nach London ging, wo George und Charlotte seit Montag wieder eine Schule in Battersea besuchen, verschlug es Kate Middleton und ihren Ehemann erneut in die Kirche, dieses Mal allerdings ohne ihre Kinder.

Kate Middleton und Prinz William beim Sonntagsgottesdienst in Sandringham, Norfolk. Foto: imago images / Paul Marriott

Kate Middleton: Mit Prinz William in der Kirche

Der Besuch kam überraschend, zeigen sich die beiden sonst nur am 1. Weihnachtsfeiertag öffentlich. Mit dabei am ersten Sonntag des Jahres war auch Queen Elizabeth. Die Monarchin kam mit Chauffeur, trug ein lilafarbenes Kostüm mit Hut.

Kate Middleton stand ihr in nichts nach: Auch sie war in lila gekleidet, trug Mantel und Hut in der Farbe. Das zeigen Bilder der Herzogin.

-----------------------

Weitere News von den Royals:

Meghan Markle: Neuer Luxus-Skandal – so dekadent ist die Kanada-Reise wirklich

Kate Middleton: Krasse Enthüllung – die Herzogin soll...

Top-Themen des Tages:

Dschungelcamp: Völlig bescheuert – DIESER Kandidat nimmt den schwachsinnigsten Luxusartikel mit

„The Biggest Loser“ (Sat 1): Was dieser Kandidat im Fitnessraum macht, ist einfach eklig

-----------------------

Die Queen trug ein lilafarbenes Kostüm. Foto: imago images / Paul Marriott

Experten bezweifeln, dass es sich bei den passenden Outfits von Kate Middleton und Queen Elizabeth um einen Zufall handelt. Promi-Fotografin Rachell Smith beobachtete in der Vergangenheit bereits folgendes, wie der „Mirror“ berichtet: „Wenn man ihren Stil anschaut, dann sieht man bei Kate ähnliche Gesichtsausdrücke und Gesten wie bei der Queen.“

+++ Kate Middleton: Klares Statement – sie und Prinz William haben ... +++

Prinz Philip bleibt Gottesdienst erneut fern

Zudem scheine Kate sehr entspannt zu sein und gerne Menschen zu treffen.

Nicht dabei war Prinz Philip: Der Ehemann der Queen musste kurz vor Weihnachten vier Nächte in einem Londoner Krankenhaus verbringen und ruht sich derzeit noch aus. Auch Meghan Markle und Prinz Harry waren nicht da, die beiden nahmen sich eine siebenwöchige Auszeit und verbrachten die Feiertage in Kanada. (cs)