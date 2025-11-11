„Wir haben entschieden, ehrlich zu sein“: So klärten William und Kate ihre Kinder über Kates Krebs auf

Sie reden über alles – selbst über das Schwerste. Prinz William und Prinzessin Kate setzen bei ihren drei Kindern auf Offenheit. Auch, wenn es um Krankheit, Angst und Verlust geht. In der brasilianischen TV-Show „Domingão“ sprach Prinz William (43) offen über die Krebserkrankung seiner Ehefrau Kate. Und darüber, wie die beiden George (12), Charlotte (10) und Louis (7) die schwierige Situation erklärt haben.

„Jede Familie durchlebt schwierige Zeiten und steht gemeinsam vor Herausforderungen“, sagte der Thronfolger im Interview mit Moderator Luciano Huck. „Wie man mit diesen Momenten umgeht, macht den entscheidenden Unterschied. Wir haben beschlossen, unseren Kindern alles zu erzählen, sowohl die guten als auch die schlechten Nachrichten.“

Prinz William packt aus

Ganz bewusst setzen William und Kate auf Ehrlichkeit. „Wir erklären ihnen, warum bestimmte Dinge passieren und warum sie vielleicht verärgert sind.“ Doch natürlich bleiben auch für den Prinzen viele Fragen offen. „Viele Fragen bleiben unbeantwortet – ich denke, das geht allen Eltern so“, gab William zu. „Es gibt kein Patentrezept fürs Elternsein, und wir haben uns entschieden, über alles zu sprechen.“

Kate hatte im März 2024 in einem emotionalen Video öffentlich gemacht, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. Wenige Wochen zuvor hatte bereits König Charles seine eigene Erkrankung publik gemacht. Im Januar 2025 gab die Prinzessin dann bekannt, dass sie in Remission ist.

Trotz aller Sorgen versucht das Paar, den Alltag mit seinen Kindern so normal wie möglich zu gestalten. „Meistens bringe ich die Kinder zur Schule“, erzählte William. „Katherine und ich teilen uns das, aber sie macht wahrscheinlich den größten Teil davon.“

Und wie in vielen Familien spielt auch bei den Royals ein Thema eine große Rolle: Handys. „Unsere Kinder haben keine Handys“, verriet William. Erst wenn George auf die weiterführende Schule gehe, bekomme er vielleicht eins – aber mit Einschränkungen. „Wir sprechen mit ihm und erklären ihm, warum wir das nicht für richtig halten.“