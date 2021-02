Kate Middleton und Prinz William fällen Entscheidung – Prinz Charles ist zutiefst getroffen

Mit dieser Nachricht von Kate Middleton und Prinz William hat nicht mal Prinz Charles gerechnet.

Der Schwiegervater von Kate Middleton soll zutiefst verletzt von ihnen sein. Denn: Wie es aussieht, will das Ehepaar nicht in der Nähe des 72-Jährigen wohnen.

Kate Middleton möchte nicht in Gloucestershire leben

Die Nähe zur Familie ist Kate Middleton wichtig, doch an irgendeinem Punkt müssen wohl auch die Royals eine Grenze ziehen. So soll sich die dreifache Mutter dagegen entschieden haben, in die Nähe ihres Schwiegervaters zu ziehen.

Prinz Charles lebt seit den 80er-Jahren in Gloucestershire, eine Grafschaft im Südwesten Englands. Auf seinem Landsitz „Highgrove House“ fühlen sich der Thronfolger und Ehefrau Camilla pudelwohl.

Prinz Charles lebt seit Herbst 1981 auf seinem Landsitz Highgrove House. Foto: imago images

Umso schöner wäre es für die beiden, wenn ihre Enkel auch in der Nähe wären. Doch diesen Traum ließen Prinz William und Kate Middleton nun platzen. Im Januar wurde bekannt, dass die Familie vorerst nicht nach London zurückkehren, sondern ihren Hauptsitz verlegen wird, wie „Mirror“ berichtet.

----------------------------------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

----------------------------------------

Kate Middleton & Prinz William haben langen Weg zu Charles' Zuhause

Das Ehepaar und seine drei Kinder zieht es auf seinen eigentlichen Landsitz „Anmer Hall“ in Norfolk. Die Grafschaft im Osten Englands liegt stolze 3,5 Stunden Autofahrt entfernt von Prinz Charles' Landwohnsitz, London liegt ungefähr auf halber Strecke. Zum Vergleich: Eine Fahrt von Bonn nach Erfurt dauert circa genauso lange.

Auf ihrem Landsitz „Anmer Hall“ ziehen sich Prinz William und Kate Middleton zurück. Foto: picture alliance/dpa

Royals-Expert Tom Quinn erklärt im britischen „Express“, dass Williams Vater „schockiert und traurig“ sei, dass die beiden sich für einen so weit entfernten Wohnsitz entschieden haben.

Andererseits sollte man dabei nicht vergessen, dass „Anmer Hall“ 2011 ein Hochzeitsgeschenk der Queen an die beiden gewesen ist. Anschließend ließ das Paar das Anwesen komplett sanieren und machte es sich dort gemütlich.

----------------------------------------

Mehr zu Kate Middleton:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kate Middleton: Das gab es noch nie! Ihre Fans flippen aus vor Freude

Royals: Prinz William und Kate Middleton begrüßen neues Familienmitglied – ER wohnt jetzt bei der Familie

Kate Middleton im Lockdown: DESHALB haben ihre Kinder nun Angst vor ihr

----------------------------------------

Konkurrenzkampf zwischen Familie Middleton und Prinz Charles

Doch das soll nicht alles sein: Seit langer Zeit herrsche ein Konkurrenzkampf zwischen den Royals und den Middletons. Streitpunkt sei dabei, welches Großelternpaar die Kinder von William und Kate mehr zu sehen bekomme.

„Catherine wird sich immer zuerst an [ihre Mutter, Anm.d.Red.] Carole wenden, wenn sie Hilfe, Ratschläge und Anleitungen braucht“, so Quinn. Eine durchaus verständliche Reaktion, dennoch sollen sich Prinz Charles und Herzogin Camilla vernachlässigt fühlen.

Der Sohn der Queen ist derweil mit einem ganz anderen Projekt beschäftigt. Wie Prinz Charles unseren Planeten retten will, liest du hier.