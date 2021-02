Kate Middleton: Insider packt aus – diese beiden Wörter darf die Nanny ihrer Kinder niemals benutzen

Sie ist so nah an Kate Middleton und ihrer Familie wie kaum jemand: Nanny Maria Borrallo, die oft an der Seite von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zu sehen ist.

Die Nanny soll sich auch mit um die Erziehung des royalen Nachwuchses kümmern – doch Borrallo selbst hat auch eine Regel, die sich nicht brechen sollte.

Kate Middleton: Kindermädchen schon seit Georges Geburt an der Seite der Cambridges

Das Kindermädchen, das Kate Middleton und Gatte Prinz William für ihre drei Kinder eingestellt haben, ist eines der besten von ganz England.

Kate Middleton: Die Nanny im Hause der Cambridges darf zwei Wörter nicht verwenden. (Archivfoto) Foto: imago images/i Images

Maria Borrallo kam zur royalen Familie, als der kleine Prinz George acht Monate alt war und kümmert sich mittlerweile auch um dessen Geschwister Charlotte und Louis.

----------------------------------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 an der Elite-Uni St. Andrews kennen

Sie heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

----------------------------------------

Das Kindermädchen wurde am berühmten Norland College in Bath ausgebildet, das als bedeutendste englische Einrichtung zur Ausbildung von Kindermädchen gilt.

Dort lernte Borrallo auch eine besondere Regel, verrät Buch-Autorin und Nanny-Expertin Louise Heren gegenüber „The Mirror“. So ist die Aneignung eines guten Tons gegenüber den betreuten Familien wichtiger Bestandteil der Ausbildung am renommierten Nanny-College.

+++ Kate Middleton und Prinz William fällen Entscheidung – Prinz Charles ist zutiefst getroffen +++

Kate Middleton: Diese beiden Wörter sind Tabu für ihre Nanny

Und im guten Umgangston sind zwei Wörter absolut Tabu: Der Begriff „Kid“ sowie die Mehrzahl „Kids“ – stattdessen muss das seriöse Wort „children“ verwendet werden oder die direkten Vornamen, erklärt Heren. „Es ist ein Zeichen des Respekts für die Kinder als Individuen“, zitiert „The Mirror“.

Maria Borrallo mit George und Charlotte auf der Hochzeit von Pippa Middleton. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Expertin Heren glaubt, dass Mama Kate und Kindermädchen Maria ein Team sind: „Ich stelle mir vor, dass ihre Beziehung sehr eng ist und sie bei der Betreuung der Kinder sehr zusammen arbeiten.“

----------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zu Kate Middleton:

--------------------

Auch wenn der Nachwuchs von Prinz William und Kate Middleton zu den berühmtesten Kindern der Welt gehören, geht Louise Heren davon aus, dass sie zu Hause ein weitgehend normales Leben führen: „Ich habe mit Kindermädchen gesprochen, die mit anderen königlichen Familien gearbeitet haben und das Leben ist ziemlich normal.“

So normal, wie das Leben als Royal eben sein kann. Trotz Nanny hat auch Kate Middleton während des Corona-Lockdowns so ihre Schwierigkeiten, alles unter einen Hut zu bekommen. Wer ihr dabei eine besondere Stütze ist, kannst du >>>>hier lesen. (kv)