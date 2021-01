Kate Middleton: Abschied aus London – sie und William treffen wichtige Entscheidung

Eigentlich hätte man Kate Middleton und ihre Familie in diesen Tagen zurück in der englischen Hauptstadt erwartet. Doch daraus wird nun wohl nichts.

Kate Middleton, ihr Mann Prinz William und die drei gemeinsamen Kinder werden vorerst nicht nach London zurückkehren. Das berichten nun mehrere englische Tageszeitungen.

Kate Middleton und Prinz William bleiben vorerst in Amner Hall

Demnach werden Kate Middleton und ihre Familie auch in der kommenden Zeit auf ihrem Landsitz Amner Hall, rund 200 Kilometer östlich von London bleiben.

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Die Entscheidung macht Sinn. So wurde in England gerade der dritte große Lockdown beschlossen, der auch mit einschließt, dass die Schulen in England vorerst nicht wieder öffnen. Kate und William müssen ihre Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte also wieder zu Hause unterrichten, so das „Hello Magazine“.

Kate Middleton: Heim-Unterricht in der englischen Provinz

Kate Middleton und ihre Familie. Foto: imago images / i Images

Und das geht in einem kleinen Dorf natürlich viel einfacher. Schließlich sind die Ablenkungen dort deutlich geringer als in der Millionenstadt London.

Kate Middleton, Prinz William und die Kinder sind seit Weihnachten in ihrem Zweitwohnsitz. Wenn die Corona-Zahlen in England nicht rasch sinken, dürften sie dort wohl auch noch einige Zeit verbringen. Der Familie dürfte die Zeit dort aber nicht allzu schwer fallen.

So ist der Landsitz von einem großen Park umgeben. Für die sportliche Betätigung befinden sich in Amner Hall zusätzlich ein Pool und ein Tennisplatz.

Sollte es etwa eine Versöhnung zwischen Kate Middleton und Meghan Markle geben? Das soll ihr größter Wunsch sein.