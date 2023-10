Kate Middleton: Die Familie enthüllt endlich den Namen des Babys! „Seit ein paar Wochen in unserem Leben“

Babyfreuden bei Kate Middleton!

Die Medien berichten schon seit Tagen (hier liest du mehr) und nun ist es auch offiziell bestätigt: Im Hause Middleton ist ein Junge zur Welt gekommen. Und den Namen des Kindes verrät die Familie auch!

Kate Middleton: Ein besonderer Moment für ihren Bruder

In einer emotionalen Enthüllung auf Instagram hat James Middleton, Bruder von Kate, erstmals sein neugeborenes Baby der Welt gezeigt – und damit die Geburt seines Kindes bestätigt. Die Freude und Dankbarkeit des frisch gebackenen Vaters sind in seinem Post unübersehbar.

Der 36-jährige James Middleton hat nun diesen besonderen Moment mit seinen Followern geteilt. In den Bildern sind James selbst, sein neugeborenes Baby und seine Hunde zu sehen. Kate Middletons Bruder schwärmt von den ersten Wochen mit seinem Sohn und betont, wie außergewöhnlich diese Zeit für ihn war.

Kate Middleton: Ihre Schwägerin ist seine große Liebe

In seinem emotionalen Kommentar auf Instagram spricht Kate Middletons Bruder auch über die Liebe zu seiner Ehefrau Alizée Thevenet, mit der er seit 2021 verheiratet ist. Er beschreibt die überwältigenden Emotionen, die er gefühlt habe, als er seinen Sohn zum ersten Mal traf – und verrät in diesem Zuge auch den Namen des Jungen: Inigo. Middleton schreibt, dass er nicht darauf vorbereitet gewesen sei, wie stark seine Liebe zu seiner Frau in diesem Moment sein würde.

Der Bruder von Kate Middleton teilt auch, wie wichtig seine Hündin Ella in seinem Leben gewesen. Ella hatte sogar Einfluss auf seine Beziehung zu Alizée Thevenet. Die Hündin soll der Grund gewesen sein, dass sich Middleton und seine Frau im South Kensington Club kennengelernt haben. Die Hundedame ist mittlerweile leider verstorben, aber James Middleton erinnert in seinem Post noch einmal an sie.

Die Instagram-Posts zeigen nicht nur das Baby, sondern auch die anderen Hunde der Familie, die das neugeborene Geschwisterchen herzlich willkommen heißen. Die Familie Middleton zeigt sich in diesen Momenten als ein glücklicher und liebevoller Clan.

Kate Middleton: Geburt im Basingstoke Krankenhaus

Anders als die Kinder von Kate Middleton, wurde der Sohn von James nicht im St. Mary’s Krankenhaus geboren. Der Hunde-Narr schließt seine Posts mit einem herzlichen Dank an das Team des Basingstoke-Krankenhauses ab. Er und seine Ehefrau Alizée fühlten sich von der Schwangerschaft bis zur Geburt ihres Babys hervorragend betreut.

Die Enthüllung des Babys von James Middleton ist für die Fans ein freudiger Moment. Unter dem Posting finden sich zahlreiche Kommentare, in denen dem frisch gebackenen Vater zahlreich gratuliert wird. Da stimmen wir gerne mit ein!