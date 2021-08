Kate Middleton unterbricht ihren Urlaub: Dieser besondere Tag ist der Grund

Nach einer ereignisreichen Jahreshälfte gönnt sich Kate Middleton gerade eine Auszeit mit Prinz William und ihren gemeinsamen Kindern George, Charlotte und Louis.

Doch mitten in den Sommerferien der Royals kommt Kate Middleton plötzlich ein wichtiger Termin dazwischen. Dieses Ereignis will die Herzogin nämlich auf keinen Fall versäumen.

Kate Middleton entspannt mit Mann und Kindern auf Scilly-Inseln

Puh, war da was los. Die Ehefrau von Prinz William hatte in den vergangenen Monaten viel um die Ohren: das EM-Finale im Wembley-Stadion in London, ein Besuch in Wimbledon sowie die Nachricht, dass Kate Middleton künftig Prinz Harrys Rolle als Schirmherrin der England Rugby Football Union und der Rugby Football League einnehmen wird.

Kate Middleton unterbricht ihren Familienurlaub für einen besonderen Anlass. (Archivaufnahme) Foto: IMAGO / Colorsport

Kein Wunder also, dass sich Kate und William jetzt erstmal eine kleine Auszeit nehmen wollen. Mit den drei Kindern soll sich das Ehepaar nach Cornwall verzogen haben, wie das britische Royals-Magazin „Hello!“ berichtet. Demnach soll die Familie ihre Sommerferien zum zweiten Mal in Folge auf den sonnigen Scilly-Inseln verbringen.

Kate Middleton unterbricht Familienurlaub für Welt-Foto-Tag: „So viel Talent“

Während die Fans also nur darauf warten, dass Kate und William aus ihrem Urlaub zurückkehren, erscheint plötzlich ein neuer Beitrag auf dem Instagram-Account der Cambridges. Darin geht es um Kate Middletons größte Leidenschaft: die Fotografie. Die 39-Jährige hat im Mai ein Fotobuch mit dem Titel „Hold Still“ veröffentlicht.

Das Projekt ist aus einer Zusammenarbeit mit der National Portrait Gallery entstanden. Dabei wurden alle Briten dazu eingeladen, Fotos einzureichen, die ihren Alltag während der Corona-Pandemie repräsentieren. Ihren zehn jüngsten Teilnehmern widmet Kate Middleton nun anlässlich des Welt-Foto-Tages einen ganz besonderen Beitrag.

„Die Fotografie hat die erstaunliche Fähigkeit, eine dauerhafte Aufzeichnung dessen zu schaffen, was wir alle erlebt haben und gerade erleben“, heißt es in dem Post. Dazu teilt Kate Middleton die zehn Fotos ihrer Nachwuchstalente. „In jedem einzelnen Bild steckt so viel Talent, Kreativität und Neugierde“, betont die Dreifach-Mama.

Die Kids werden sich bestimmt riesig freuen, wenn sie mitbekommen, dass ihr Kunstwerk für alle auf dem offiziellen Profil der Royals zu sehen ist. Immerhin folgen Kate und William stolze 13 Millionen Nutzer bei Instagram. Eine ziemlich starke Reichweite, die die beiden immer wieder für rührende Aktionen wie dieser nutzen.

