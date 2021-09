Kate Middleton: Lippenleser enthüllen pikantes Geheimnis – DAS hätte man der Herzogin nicht zugetraut

Kate Middleton (mittlerweile Herzogin von Cambridge) steht spätestens seit ihrer Hochzeit mit Prinz William permanent in der Öffentlichkeit. Viel Platz für Privates bleibt im Dienste der Krone bekanntlich nicht.

Auch bei den zahlreichen öffentlichen Auftritten hält sich Kate Middleton stets an die strenge Hof-Etikette. Dass aber auch die Herzogin manchmal unerwartet privat auftritt, bestätigen jetzt britische Lippenleser.

Kate Middleton ist Teil der britischen Königsfamilie. Foto: IMAGO / i Images

Kate Middleton: Lippenleser entlarven pikantes Geheimnis der Herzogin

Berichterstattungen der britischen Zeitung „Mirror“ zufolge sollen die nämlich etwas herausgefunden haben, was Queen Elizabeth II. sicherlich gar nicht gefallen würde.

-----------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Sein Bruder, Prinz Harry, ist mit der ehemaligen Schauspielerin Meghan Markle verheiratet

Kate und William gaben sich am 29. April 2011 das Ja-Wort

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

------------------

Die Beobachtung geht auf ein Ereignis von 2006 zurück. Hier war die noch unverheiratete Kate dabei, als ihr zukünftiger Ehemann William seine Abschlussfeier der Royal Air Force hatte.

Kate Middleton sorgt mit Meinung über Prinz William für Aufsehen

Ein wichtiges Event, bei dem Prinz William standesgemäß in Uniform erschien. Kate zeigte sich im eleganten roten Kleid und hatte auch ihre Eltern Carole und Michael Middleton mit dabei.

Die Liebe der beiden war zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell, aber nach dem Event war für viele klar: Kate und William werden DAS neue Traumpaar.

-----------------

Mehr zu den Royals:

Royals: Prinz Harry stellt Projekt mit IHR vor – Briten rasten aus: „Ein Albtraum!“

Meghan Markle: Neuer Film zeigt erschreckende Szenen – Harry kämpft verzweifelt um ihr Leben

Royals: Krankenhaus!!! Große Sorge um Charlène von Monaco

-----------------

In einer Dokumentation des Senders „True Royalty“ heißt es, Kate hätte das Aussehen ihres Zukünftigen mit diesem Satz kommentiert: „Ich liebe ihn in Uniform, er ist so so sexy.“

Kate Middleton: DAMIT wirkt Herzogin Kate ganz natürlich

Eine Sensation, die auch 15 Jahre später für Aufsehen sorgt. Immerhin wird Kate eines Tages neben Prinz William auf dem Thron von England sitzen. Das Wort „sexy” dürfte sonst eher weniger zum offiziellen Sprachjargon der Royals gehören.

Es zeigt aber auch: Die Royals sind eben doch gar nicht so anders, wie es manchmal scheint.

Dass Kate Middleton auch heute manchmal noch vom strengen Hof-Protokoll abweicht, zeigte sie erst kürzlich, als sie mit Tochter Charlotte HIER auftauchte. (sj)

Kate Middleton: Seltene Szenen in London – Video zeigt Herzogin ausgerechnet DABEI

Das gab’s noch nie! Eigentlich ist das britische Königshaus ja bekannt dafür, Wert auf Traditionen zu legen. Doch Kate Middleton hat nun gezeigt, dass es auch mal anders und völlig unkonventionell gehen kann.