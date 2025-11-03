Neuanfang bei William und Kate – sie tun es früher als erwartet

Während sich die Schlagzeilen in Großbritannien derzeit vor allem um Prinz Andrew drehen, beginnt für Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate ein neues Kapitel. Wie „The Telegraph“ berichtet, hat die Familie den geplanten Umzug in ihr neues Zuhause bereits vollzogen – und das früher als erwartet.

William und Kate haben mit ihren drei Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) den Adelaide Cottage verlassen. Das bisherige Zuhause der Familie auf dem Gelände von Schloss Windsor bot zwar Charme, aber wenig Platz. Nun ist die Familie in die Forest Lodge gezogen – ein elegantes Anwesen mit acht Schlafzimmern, Ballsaal, Tennisplatz und weitläufigem Garten.

Neues Zuhause für die Thronfolger-Familie

Laut dem Bericht nutzte das Paar die Herbstferien der Kinder für den Umzug. Eigentlich war der Wohnungswechsel erst für Weihnachten vorgesehen. Da die Renovierungsarbeiten jedoch früher beendet wurden, konnte die Familie bereits jetzt einziehen. Ein Sprecher des Kensington-Palasts hatte den Umzug schon im Sommer angekündigt. Damals hieß es, die Familie wünsche sich „mehr Privatsphäre und Platz für die Kinder“.

Die neue Residenz liegt ebenfalls im Windsor Park, nur rund drei Kilometer von der Royal Lodge entfernt – dem Anwesen, das bislang Prinz Andrew bewohnt. Doch dort dürfte bald Ruhe einkehren: König Charles hat entschieden, dass sein Bruder die Lodge verlassen muss. Andrew verliert zudem seinen Prinzentitel und wird künftig als Andrew Mountbatten-Windsor auftreten.

Für William und Kate beginnt damit ein weiterer Abschnitt ihres Familienlebens. Ihre neue Umgebung bietet Raum für mehr Privatsphäre, aber auch Nähe zu Windsor Castle – dem Sitz von König Charles. Beobachter sehen den Umzug als Symbol: Während die Monarchie unter Druck steht, setzen der Thronfolger und seine Frau ein Zeichen der Stabilität.