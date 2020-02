Kate Middleton und Prinz William: Harte Entscheidung – warum tun sie Harry DAS an?

Nicht mehr lange, bis sich Prinz Harry und Meghan Markle offiziell von der britischen Königsfamilie abkapseln und der Krone den Rücken kehren. In rund einem Monat wird der Megxit offiziell. Die Royals, darunter Kate Middleton und Prinz William, sollen von den beiden enttäuscht sein.

Auch wenn sie die royalen Pflichten Ende März niederlegen – ganz von der Bildfläche verschwinden, werden sie aber nicht. Denn der Herzog von Sussex wird bei den „Invictus Games“ in Den Haag im Mai mit seiner Frau an der Seite erwartet. Prinz Harry liegen die Spiele besonders am Herzen. Ein Vertrauter erklärt „Sun Online“: „Harry und Meghan werden ganz vorne mit dabei sein. Meghan weiß, wie wichtig es für Harry ist, deshalb wird sie dabei sein.“

Kate Middleton und Prinz William sind nicht dabei

Ganz anders als Kate Middleton, Prinz William und die anderen Mitglieder der königlichen Familie. Doch warum wird sich keiner der Royals auf den Weg in die Niederlande machen, um den 35-Jährigen bei seinem Projekt, das ihm so viel bedeutet, zu unterstützen? Ob dem jüngsten Sohn von Prinz Charles diese Entscheidung sehr zu Herzen geht?

Enge Vertraute von Kate Middleton und Prinz William verdeutlichen, dass nie geplant war, dass die beiden an der Sportveranstaltung teilnehmen sollen. Keineswegs sei die Entscheidung aufgrund des Megxits oder eines persönlichen Grolls getroffen wurden.

„William wurde dort nicht erwartet, nicht einmal vor der Bekanntgabe, dass Harry und Meghan aus der Öffentlichkeit zurücktreten wollen“, so ein Insider zu „Sun Online“. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass William und Kate in irgendeiner Weise an dem Event teilnehmen werden. Aber nicht, weil sie beleidigt sind. Die gesamte Familie unterstützt ihn weiterhin und ist sehr stolz auf Harrys Arbeit bei den 'Invictus Games'. Sie denkt, es sei wunderbar.“

Meghan Markle und Prinz Harry bei der Abschlusszeremonie der Invictus Games 2018 in Sydney. Foto: imago images / i Images

Meghan Markle begleitete Harry nach Toronto

In der Vergangenheit ließen sich Mitglieder der Royals immer mal wieder bei der paralympischen Sportveranstaltung sehen. So war William unter anderem bei der Eröffnung 2014 in London dabei.

2017 begleitete Meghan Markle Prinz Harry nach Toronto – es war der erste offizielle Auftritt der damaligen Schauspielerin an der Seite des britischen Prinzen. (cs)