Kate Middleton und Prinz William: Adelsexperte lüftet ihr Liebesgeheimnis – „Keinen Tag bereut“

Ihre Hochzeit gilt als eines der bedeutendesten Medienereignisse. Vor exakt zehn Jahren heiratete Prinz William seine langjährige Freundin Kate Middleton in der Westminster Abbey.

Seitdem sind weltweit alle Augen auf Kate Middleton gerichtet. Und in den ganzen Jahren haben sich die Turteltauben keinen einzigen Fehltritt erlaubt. Wie schaffen Prinz William und seine Ehefrau das nur?

Kate Middleton und Prinz William feiern Rosenhochzeit: Verliebt wie am ersten Tag

Kate Middleton und Prinz William wirken noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Auch wenn sie sich in der Öffentlichkeit bedeckt halten müssen, sprechen die verliebten Blicke zwischen den beiden Bände.

Sie sind das absolute Traumpaar der Royals: Kate Middleton und Prinz William. Foto: picture alliance / Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Pool/dpa

Kate und William lassen zehn Jahre Ehe kinderleicht aussehen. Doch jeder, der schon mal eine feste Beziehung geführt hat, weiß, dass genau das alles andere als unkompliziert sein kann. Vor allem als Paar, das seit Beginn seiner Liebe in der Öffentlichkeit steht.

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Kate Middleton und Prinz William: Eine Liebe „auf Augenhöhe“

Du fragst dich, was das Geheimnis hinter ihrer glücklichen Beziehung ist? „Das Geheimrezept ist Liebe auf Augenhöhe“, erklärt RTL-Adelsexperte Michael Begasse am 10. Hochzeitstag der Royals. Kate Middleton sei von Anfang an bewusst gewesen, dass sie eines Tages neben William zur Königin von England werde.

„Ich glaube, die haben bis heute keinen Tag bereut“, so Begasse bei „Guten Morgen Deutschland“. Ihre Beziehung sei geprägt von gegenseitigem Respekt füreinander.

Am 27. April besuchten Kate Middleton und Prinz William einen Bauernhof in Nordengland. Foto: IMAGO / i Images

Dass Kate Middleton sich nicht von ihrem Mann unterbuttern lässt, zeigt auch ein gemeinsamer Auftritt des Ehepaars in Darlington. William und seine Frau besuchten am 27. April die „Manor Farm“, ein nachhaltig produzierender Bauernhof.

Als Prinz William am liebsten sofort in einen der Trecker hüpfen wollte, soll ihm die 39-Jährige zuvorgekommen sein. „Da hat Kate ihm gesagt: 'Nein, Hase, ich fahre heute mal einen Trecker.' Die wissen auch genau, was sie an dem anderen haben“, berichtet Michael Begasse.

