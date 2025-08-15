Flitterwochen wie Kate & William – dieser Luxus kostet 3.500 Euro die Nacht

Wer wie Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) in die Ehe startet, gönnt sich natürlich keinen 08/15-Urlaub. Nach ihrer Traumhochzeit 2011 packte das Paar die Koffer. Ihr Ziel? Eine private Villa auf den Seychellen im Indischen Ozean. Preis pro Nacht: schlappe 3.000 Pfund (rund 3.500 Euro).

Zwei Wochen lang hieß es für das frisch vermählte Ehepaar: Sonne, Strand, absolute Abgeschiedenheit. Keine Paparazzi, keine neugierigen Blicke. Und das Beste: Der royale Honeymoon-Spot ist seitdem heiß begehrt.

So teuer urlaubten William & Kate im Paradies

Jennifer Aniston war schon da, Salma Hayek auch. Selbst Hollywood-Schwergewicht George Clooney (64) und Ehefrau Amal (47) ließen sich 2014 vom Wales-Vorbild inspirieren und buchten die Privatinsel Ile du Nord. Dort kosten die Standardvillen immerhin noch 2.000 Pfund pro Nacht. Wer die absolute Luxus-Variante will, zahlt 3.200 Pfund und bekommt dafür Villa 11.

Die hat einiges zu bieten: 740 Quadratmeter, privater Pool, direkter Strandzugang, Whirlpool unter freiem Himmel, Außendusche und sogar ein geheimer Eingang über eine Leadwood-Brücke. Dazu ein Butler, der jeden Wunsch erfüllt, ob frisch gefangener Lobster, Champagner bei Sonnenuntergang oder eine private Bootstour zwischen Granitfelsen und Riesenschildkröten.

Neben purem Chillen gab’s für William und Kate sicherlich auch Action. Da bietet die paradiesische Insel so einiges. Ob Radfahren durch den Dschungel, Kajakfahren in einsamen Buchten oder Trekking mit Meerblick. Besonders romantisch ist allerdings: William soll den gesamten Trip selbst geplant und Kate mit dem Ziel überrascht haben, direkt nach dem Ja-Wort.

Wer also 3.500 Euro pro Nacht übrig hat, kann hier buchstäblich leben wie ein waschechter Royal.