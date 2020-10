Kate Middleton: Dieses Gespräch mit Prinz Charles hat alles verändert – und dafür ist sie ihm ewig dankbar

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Ohne Prinz Charles hätte Kate Middleton wohl niemals Prinz William kennengelernt. Das liegt eigentlich auf der Hand, doch jetzt kommt raus, dass Charles tatsächlich einen großen Skandal verhindert hat.

Ein ernstes Gespräch zwischen den Royals sorgte dafür, dass Kate Middleton überhaupt zur Frau von Prinz William werden konnte.

Kate Middleton: Beinahe hätte sie Prinz William nie kennengelernt

Während ihres Studiums in St. Andrews lernte Kate Middleton im Herbst 2001 Prinz William kennen. Während sie vier Jahre lang Kunstgeschichte studierte und das Studium mit einem Zweierschnitt absolvierte, haderte Prinz William ziemlich mit dem Leben als Student.

Prinz Charles und Kate Middleton im Juni 2014. Foto: imago images

In seinem neuen Buch „Battle of Brothers“ verriet Royals-Historiker Robert Lacey, dass Prinz William sein Studium in Schottland sogar hinschmeißen wollte. Das Leben im schottischen St. Andrews sei dem damals 19-Jährigen viel zu „langweilig“ gewesen.

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading, England, geboren

Während ihres Studiums in St. Andrews lernte sie 2001 Prinz William kennen

Das Paar ist seit Ende 2002 liiert, 2010 folgte die Verlobung

Am 29. April 2011 heirateten die beiden in Westminster Abbey

Kate und William haben drei Kinder: George, Charlotte und Louis

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

Prinz William wollte sein Studium in Schottland aufgeben

Das Kunstgeschichtsstudium habe ihm keinen Spaß gemacht und dass er nicht mal einen Abend ausgehen konnte, weil sich sofort alle nach dem Royal umdrehten, machte Prinz William sichtlich zu schaffen. An Weihnachten 2001 habe er schließlich ein langes Krisengespräch mit seinem Vater geführt.

Prinz William soll seinen Vater darum gebeten haben, die Universität zu wechseln. Er wolle lieber in Edinburgh studieren, doch Prinz Charles wusste, dass dies ein wahrer Skandal wäre, wenn die Öffentlichkeit mitbekomme, dass William nach nur wenigen Wochen sein Studium abbreche. „Er wäre als Versager bekannt geworden“, so Lacey.

Kate Middleton teilte sich WG mit Prinz William und anderen

Stattdessen einigten sich die Royals darauf, dass Prinz William weiterhin in St. Andrews studieren solle, dafür jedoch das Studienfach wechseln dürfe. Daraufhin wechselte er also ins Geographiestudium.

Seit April 2011 sind Kate Middleton und Prinz William verheiratet. Foto: imago images

Und so konnte er trotzdem weiterhin mit Kate Middleton in seiner Studenten-Vierer-WG wohnen bleiben. Ende 2002 wurden die Zwei schließlich ein Paar.

Kate Middleton ist ihrem Schwiegervater sicherlich ewig dankbar dafür, dass er seinen Sohn dazu gebracht hat, in Schottland zu bleiben.