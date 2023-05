Kate Middleton: Große Sorge um die Frau von Prinz William

Das Leben eines Royals ist nicht immer so rosig wie viele es sich wohl vorstellen. Man hetzt von Termin zu Termin und steht dauerhaft in der Öffentlichkeit. Privatsphäre? Fehlalarm. Das dürfte vor allem für angeheiratete Mitglieder der Königsfamilie, wie beispielsweise Kate Middleton, schwierig sein.

Wo sie geht und steht, muss die Frau von Thronfolger Prinz William nämlich darauf achten, was sie tut und wie sie sich präsentiert. Mittlerweile dürfte sie sich nach all den Jahren daran gewöhnt haben. Doch was Kate Middleton wirklich für das Leben als Prinzessin aufgeben musste, erklärt eine Royals-Expertin nun.

Kate Middleton musste „Identität aufgeben“

Am Dienstagabend (17. Mai) lief im ZDF eine Dokumentation über Kate und Camilla. Die beiden Frauen sind aktuell diejenigen, die neben ihren Gatten für Sympathie beim Volk sorgen sollen. Doch der royale Titel hat auch seinen Preis, wie Historikerin Anna Whitelock in der Doku erklärt.

„Sie müssen in gewisser Weise ihre Identität aufgeben, was ziemlich frauenfeindlich ist. Sie müssen die königliche Familie repräsentieren, die sich als Firma versteht. Es geht nicht darum, sich selbst voranzubringen. Sie müssen die ungeschriebenen Gesetze beachten, die für royale Frauen gelten“, so die britische Expertin.

Auch Camilla hatte es schwer

Man vergisst leicht, dass auch Camilla von einer bürgerlichen Familie stammt. Auch sie musste erstmal ihren Platz neben dem damaligen Prinzen finden. Das zu tun, sei aber gar nicht so einfach, wie die Royals-Expertin erklärt.

„Wenn eine Frau in die königliche Familie einheiratet, hat sie erstmal nichts zu sagen. Sie kann sich dann zu Wort melden, wenn sie sich bewährt und sich in ihrer Rolle eingefügt hat. Dazu gehört: Sich den Männern anzupassen und sie zu unterstützen.“ Nun, nachdem sie die Krone auf dem Kopf trägt, sollte Camilla das jedenfalls geschafft haben.

