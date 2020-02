Kate Middleton: Ehemann William mit schockierender Beichte – „Ich hasse es ...“

Ein Leben im Scheinwerferlicht, das ist Prinz William in die Wiege gelegt worden. Er ist der Zweite in der Thronfolge der britischen Monarchie und wird in absehbarer Zeit zusammen mit Ehefrau Kate Middleton das Land regieren. Was das Leben als Royal aber wirklich für ihn als Prinz und als Privatperson bedeutet, wissen nur wenige.

In einem früheren BBC-Radio-Podcast von 2011 verriet Royal-Journalist Chris Bowlby laut Express, wie Prinz William zum ganzen Rummel um seine Person steht und was ihm wirklich wichtig ist. Das Interessante: Was Kate Middletons Mann zu sagen hatte, dürfte viele Fans überraschen.

Kate Middleton: Ehemann William mit schockierender Beichte

Laut Chris Bowlby erzählte William unlängst: „Ich möchte wirklich gerne die Kontrolle über mein eigenes Leben führen. Und wenn ich nicht einverstanden bin mit dem, was jemand sagt oder wozu mich jemand drängt, dann werde ich das auch nicht tun.“ Klare Worte des sonst so konservativen Prinzen.

Kate Middleton und Prinz William. Foto: imago images / APress

Prinz William ist Kontrolle wichtig

Und weiter erklärte der älteste Enkel der Queen: „Ich bin immer offen dafür, wenn Leute sagen, dass ich ein Royal sei, weil ich es die meiste Zeit über bin. Aber ich hasse es, die Kontrolle zu verlieren.“

Dass er ungern die Kontrolle verliert, bewies William zuletzt vor wenigen Wochen nach dem großen Royals-Skandal am britischen Hof, als sein Bruder Prinz Harry der ganzen Welt seine Rückzugspläne von den royalen Pflichten mitteilte. Und das, ohne zuvor Rücksprache mit William oder der Queen gehalten zu haben.

Prinz William verliert nicht gerne die Kontrolle. Foto: imago images / PA Images

Kein schlechtes Wort fiel anschließend über Williams und Kates Lippen. Im Gegenteil. Beim Besuch in Wales mit Kate Middleton lachten und strahlten beide um die Wette. Kein schlechter Zug für einen angehenden König.