Kate Middleton: Demütigung für die Herzogin – „Unglaublich verletzend“

Kate Middleton: Warum tat man ihr das an?

In den letzten Tagen drehte sich alles um Prinz Harry und Meghan Markle. Verlassen sie die royale Familie? Wo zieht es sie hin? Was sagt die Queen? Dabei ging fast unter, dass auch Kate Middleton unter dem Abschied und dem Bruch in der Familie zu leiden hat.

So war Kate Middleton immer so etwas wie eine große Schwester für Prinz Harry. Die britische Presse hatte sie, Harry und William sogar das „Royal Trio“ getauft. Als Harry dann Meghan kennenlernte, wurden sie zu den „Fab Four“.

Kate Middleton: Schlimme Demütigung für die Herzogin

Doch nun soll alles aus sein. Insider berichten, dass Kate, die sich immer als Mentorin für den jüngeren Bruder ihres Mannes gefühlt hatte, sich nach der Entscheidung gedemütigt fühle.

Die Quelle verrät, dass der Austritt „unglaublich verletzend“ für Kate gewesen sei. Zudem hasse sie es, dass sie ihren Mann nun so unglücklich sehen müsse. Der hatte angeblich gesagt, dass er sehr enttäuscht darüber sei, dass er nun seinen Arm nicht mehr um seinen kleinen Bruder legen könne, so das britische Online-Portal Fabiosa.

Das ist Kate Middleton:

HRH Catherine, Duchess of Cambridge, GCVO wurde am 9. Januar 1982 in Reading, Berkshire, England geboren

Gebürtig heißt sie Catherine Elizabeth „Kate“ Middleton

Sie ist die Ehefrau des britischen Prinzen William, Duke of Cambridge

Das Paar hat drei Kinder: Prinz George von Cambridge, Prinzessin Charlotte von Cambridge und Prinz Louis von Cambridge

Zerbricht die royale Familie am MEGXIT?

Was war passiert?

Die Fab Four. Foto: imago images

Harry und Meghan Markle hatten nach ihrem Winter-Urlaub in Kanada öffentlich kommuniziert, dass sie ihre royalen Pflichten niederlegen und mit Baby Archie teilweise nach Kanada ziehen wollen. Die Queen hatte von der Entscheidung lediglich aus der Presse erfahren, woraufhin sie zum Krisengespräch nach Sandringham lud.

Dort entschieden Harry, William, Charles und sie gemeinsam, dass man der kleinen Familie keine Steine in den Weg legen wolle.

Alles dazu kannst du hier genau nachlesen:

