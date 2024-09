Kate Middleton hat nur einen Wunsch – es geht um Prinz Harry

Spätestens seit dem Megxit ist das Tischtuch zwischen Prinz Harry und seiner Familie zerschnitten. Kate Middleton leidet darunter – und hat nur einen Wunsch.

Werden sich Prinz Harry und seine Familie, die britischen Royals, je wieder miteinander versöhnen? Vor einigen Jahren zog der 39-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Meghan Markle in die USA. Es folgten Skandal-Interviews, Skandal-Enthüllungen und Skandal-Auftritte seitens Prinz Harry und seiner Meghan. Er machte dem Könighaus heftige Vorwürfe, unter anderem von Rassismus war die Rede. Dabei wünscht sich Kate Middleton so sehr, dass sich Harry und ihr Mann Prinz William endlich wieder vertragen!

Kate Middleton vermisst Harry

Die 42-Jährige und Harry sollen früher eine enge Beziehung zueinander gehabt haben. Doch seit dem Streit zwischen Harry und William leidet auch die Freundschaft zwischen Kate und ihrem Schwager. Royal-Experte Christopher Andersen will wissen: Die Prinzessin wünscht sich sehnlichst eine Versöhnung zwischen den beiden Brüdern!

„Kate würde sich nichts mehr wünschen, als dass sich die Brüder wieder vertragen“, sagt Andersen gegenüber Fox News. „Kate und Harry standen sich sehr nahe. Sie hatten eine ganz besondere Verbindung. Sie teilten den gleichen albernen Sinn für Humor und lachten über die gleichen Witze. Harry sagt oft, Kate sei die Schwester, die er nie hatte.“

Kate Middleton kann William verstehen

Doch trotzdem würde Kate verstehen, dass William wütend auf seinen Bruder sei. Zu einer Versöhnung möchte sie den Thronfolger deswegen auch nicht drängen.

Und: Anscheinend vermisst nicht nur Kate Harry, sondern auch umgekehrt! „Harrys Geburtstag rückt immer näher, und er hat darüber nachgedacht, sich an Kate zu wenden, weil er sie an solchen Meilensteinen wirklich vermisst.“ Weiter heißt es: „Sie hat bei der Planung seines 30. Geburtstages geholfen und er fühlt sich schlecht, dass sie nicht dabei sein wird und würde sich gerne mit ihr treffen, um zu sehen, wie es ihr geht.“ Mehr dazu liest du in diesem Artikel>>>