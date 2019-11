Kate Middleton besucht heimlich Pub – ausgerechnet Harry hat ihr geholfen

Wer kennt es nicht? Das Kind geht zur Schule, da stehen auch immer wieder Elternabende an. Blöd jedoch, wenn man wie Kate Middleton dem englischen Adel angehört und sich halt nicht mal eben mit den anderen Eltern austauschen kann.

Und doch, die englische Herzogin hat es geschafft. Auch wenn die Queen über der Art und Weise sicherlich nicht amused wäre. So besuchte Kate Middleton den Elternabend ihrer Tochter Charlotte, der sich übrigens in einem Pub im schicken Londoner Stadtteil Chelsea befand, lediglich in Begleitung eines Leibwächters.

Kate Middleton: Ihr geheimer Weg zum Elternabend

Noch interessanter als ihre Begleitung ist jedoch der Weg in die „Hollywood Arms"-Kneipe gewesen. So betrat Kate Middleton den Pub durch einen geheimen Eingang. Der stammte noch aus der Party-Zeit von Prinz Harry. Wurde extra zum Schutz des damaligen „Party-Prinzen“ eingerichtet, wie die englische „Mail on Sunday“ schreibt.

Kate Middleton: Elternabend wie jeder andere auch

Prinz Harry, Meghan Markle, Kate Middleton und Camilla bei der „Horse Guards Parade at the Trooping of the Colour 2019“ Foto: imago images

Der Elternabend an sich soll dann aber ganz normal abgelaufen sein, so das Blatt weiter. Kate Middleton soll sich ganz normal mit den anderen Eltern in einem eigens angemieteten Salon des Pubs unterhalten haben. Und es gab sogar ein paar Drinks.

Das Treffen fand übrigens im Oktober statt. Seit dem ersten November gehen die Kinder wieder zur Schule.