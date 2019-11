Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Kate Middleton steht auf einem Balkon – ungeheuerlich, was Prinz Harry hinter ihr macht...

London. Kate Middleton, ihr Mann Prinz William und dessen Bruder Harry waren früher nicht zu trennen: Die Drei erschienen gemeinsam zu Veranstaltungen und hatten sogar eine gemeinsame Stiftung: die Royal Foundation.

Vor einigen Monate, seit Prinz Harry mit Meghan Markle liiert ist, veränderte sich etwas zwischen dem Trio. Das Verhältnis der Brüder soll längst nicht mehr so eng sein wie davor. Ganz anders im Jahr 2011. Damals sollen Harry und Kate Middleton so vertraut miteinander gewesen sein, dass der junge Prinz sich etwas Unerhörtes erlaubt haben soll. Davon berichtet der britische „Express“.

Kate Middleton und Prinz Harry galten einst als enge Vertraute. Foto: imago images/PA images

Kate Middleton und Prinz Harry: Die beiden waren enge Vertraute

Bei Trooping The Colour, der offiziellen Geburtstagsparade der Queen, soll Prinz Harry seiner Schwägerin vor acht Jahren einen Klaps auf den Po gegeben haben! Die Herzogin von Cambridge soll sich nach vorne gebeugt haben, um mit Mini-Royals zu plaudern, als die gesamte Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace in London stand.

Das ist Kate Middleton:

am 9. Januar 1982 in Reading, England als Catherine Elizabeth Middleton geboren

sie ist die Tochter von Carole und Michael Middleton

sie hat zwei jüngere Geschiwster: Pippa und James

am 29. April 2011 heiratete sie Prinz William

seitdem ist sie die Herzogin von Cambridge und Mitglied der britischen Königsfamilie

die beiden haben drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Bilder, die das Blatt veröffentlicht, zeigen, wie sich Kate Middleton zu Prinz Harry umdreht, der hinter ihr steht und spitzbübisch grinst. Die damals 29-Jährige soll sich zuerst bemüht haben, ernst zu bleiben, dann aber in Lachen ausgebrochen sein. Harry sei danach rot angelaufen und habe sein Gesicht in seinen Händen versteckt.

Prinz Harry: „Wollte immer eine große Schwester“

Ein Augenzeuge erklärte dem „Daily Star“: „Kate zuckte zusammen und sie schaute, als könnte sie nicht glauben, was hinter ihrem Rücken passierte. Und dann fingen einfach alle an zu lachen.“

Mittlerweile soll sich das Trio weniger gut verstehen. Foto: imago images/Landmark Media

Medienberichten zufolge sollen Kate und Harry einst eine Beziehung wie Bruder und Schwester zueinander gepflegt haben. Als sich Prinz William und Kate verlobten, sagte Prinz Harry: „Ich bin so glücklich, dass mein Bruder ihr einen Antrag gemacht hat! Das bedeutet, dass ich eine Schwester bekomme, das wollte ich immer.“

Das ist Prinz Harry:

geboren am 15. September 1984 in London

er ist der Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana

er heißt eigentlich Henry Charles Albert David

er steht an sechster Stelle der britischen Thronfolge

am 19. Mai 2018 heiratete er die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle in Windsor

am 6. Mai 2019 kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt: Archie Harrison Mountbatten-Windsor

„Ich kenne Catherine ziemlich gut, aber jetzt wird sie ein Teil der Familie und ich freue mich, sie unter meiner Fuchtel zu haben - oder wahrscheinlich wird sich mich unter ihrer Fuchtel haben.“

Seitdem Kate Middleton Mitglied der britischen Königsfamilie ist, hat sie eine Menge Geld. Wie viel sie besitzt, hat jetzt die britische Zeitung „The Sun“ veröffentlicht. Rund acht Millionen Pfund sollen ihr eigen sein.

Kate Middleton wuchs nicht eben in Armut auf

Das klingt viel, ist es aber gar nicht, schaut man sich an, wie viel die anderen Royals so besitzen. Mehr dazu kannst du hier nachlesen>>>

Allerdings lebte Middleton auch vor ihrer Zeit in der britischen Königsfamilie nicht eben in Armut. Ihre Eltern schickten sie auf das teure Marlborough College, eine angesehene Privatschule. Allein die Schulgebühr beträgt jedes Jahr über 12.000 Euro. Später studierte Middleton an der University fo St.Andrews, der ältesten Universität Schottlands. Hier gehörte Prinz William zu ihren Studienkollegen. Seit Jahrhunderten gilt St. Andrews als Kaderschmiede der britischen Elite. Das Vermögen von Middletons Eltern wird auf über 60 Millionen Pfund geschätzt. (cs)