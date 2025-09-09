Kate Middleton & Prinz William: Harry ist nur wenige Kilometer entfernt

Prinz Harry ist zurück in Großbritannien – zum ersten Mal seit fünf Monaten. Doch statt einer großen Familienversöhnung gab es nur eine stille Geste. Direkt nach seiner Landung in Heathrow fuhr er nach Windsor, um in der St.-Georgs-Kapelle Blumen am Grab seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., niederzulegen. Der Besuch fiel auf den dritten Todestag (8. September) der Monarchin – ein hochemotionaler Moment für den Herzog von Sussex.

Nur wenige Kilometer entfernt, in Sunningdale, standen Bruder William und Schwägerin Kate bei einer Gedenkveranstaltung im Rampenlicht. Elf Kilometer Distanz – und trotzdem keine Begegnung. Während beide Brüder zeitgleich ihrer Oma gedachten, blieb es beim Schweigen.

Harry ganz nah bei William & Kate Middleton

Kate, die sich langsam wieder in ihre royalen Aufgaben zurückmeldet, hatte erst kurzfristig zugesagt. Ihr Auftritt an Williams Seite wurde in Großbritannien als Signal der Geschlossenheit gedeutet – allerdings ohne Harry. Er bleibt außen vor, der ewige Außenseiter des Palastes.

Seine Rückkehr ist der längste Aufenthalt seit 2022. Damals reiste Harry noch mit Meghan nach London. Diesmal kam er allein, Meghan blieb mit Archie und Lilibet in Kalifornien. Auch juristische Streitigkeiten mit der britischen Regierung über seine Sicherheit begleiteten ihn zuletzt. Harry wollte mehr Polizeischutz, verlor aber vor Gericht. Umso überraschender, dass er jetzt doch von einer Spezialeinheit am Flughafen abgeholt wurde. Offenbar gibt es individuelle Schutzmaßnahmen.

Ob es ein Treffen mit König Charles geben wird, ist unklar. Der Monarch soll ebenfalls Termine haben. Beobachter halten aber ein vertrauliches Gespräch zwischen Vater und Sohn für möglich.

