Kate Middleton: Nach Aufritt beim Remembrance-Day – Fans fiel es sofort auf

Endlich! Der erste öffentliche Auftritt von Kate Middleton nach ihrer abgeschlossenen Chemotherapie. Und was könnte ein feierlicherer Anlass sein als das Remembrance-Wochenende, eines der bedeutendsten Events der britischen Monarchie! Die Prinzessin von Wales ließ es sich trotz ihrer gesundheitlichen Rückschläge nicht nehmen, beim Gedenken an die Kriegsgefallenen dabei zu sein.

Doch aufmerksame Fans bemerkten, dass sie dieses Mal etwas anders machte als in den Vorjahren.

Kate Middleton: Detail stach sofort raus

Kate erschien am zum Remembrance-Sunday (10. November) elegant wie immer: Klassisch in Schwarz, mit Hutnetz und einem Mantel im strengen Militärstil – eine stilsichere Hommage an den Anlass. Doch die aufmerksamen Fans bemerkten ein kleines Detail, das sofort ins Auge fiel.

Während normalerweise sowohl Kate als auch Ehemann William eine Widmung auf der Kranzkarte unterschreiben, stand in diesem Jahr nur sein Name darunter. „In Erinnerung an diejenigen, die das höchste Opfer gebracht haben. Wir werden sie nicht vergessen. William“, war auf der Karte zu lesen. Doch dies hatte einen triftigen Grund.

Kate Middleton: Es geschah aus einem Grund

Die Erklärung? Kates Teilnahme an der Zeremonie wurde erst in letzter Minute bestätigt, wie der „Mirror“ schreibt. Vielleicht ließ dies keine Zeit mehr, die Karte wie gewohnt zu signieren. Dass sie überhaupt dort war, spricht jedoch Bände – vor allem, da es ihr erster Auftritt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen war!

Bereits am Samstagabend (9. November) besuchte die Prinzessin von Wales das Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall, wo die Royals den gefallenen Soldaten Tribut zollten.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Im Hintergrund des Remembrance-Wochenendes steht für die Royals eine besonders schwere Zeit. Prinz William gestand kürzlich, dass 2024 das bisher härteste Jahr seines Lebens sei – mit den Krebs-Diagnosen von Kate und König Charles, die die Familie stark getroffen haben.