Kate Middleton: Berühmte Köchin packt aus – „Meine Güte“

Kate Middleton und Prinz William gelten für viele Royals-Fans als DAS Vorzeigepaar der britischen Royals. Bei gemeinsamen, öffentlichen Auftritten zieht das Paar alle Blicke auf sich und begeistert die Fans vor allem mit seiner offenen Art.

Doch wie sieht das Ganze hinter verschlossenen Türen aus, wenn die Öffentlichkeit sie nicht sehen kann? Die berühmte Köchin namens Mary Berry, die bereits einige Male mit Kate Middleton und Prinz William in der Küche stand, packt nun aus.

Kate Middleton gilt als ehrgeizig

Die Prinzessin von Wales ist für ihre liebevolle und offene Art bei ihren Fans bekannt. Wenn sie in der Öffentlichkeit auftritt, hat sie stets ein Lächeln auf den Lippen und ein offenes Ohr für jeden. Doch wenn es um einen Wettbewerb jeglicher Form geht, sieht das Ganze etwas anders aus.

Bei sportlichen Aktivitäten legt sich die dreifache immer besonders ins Zeug, um zu gewinnen. Dabei sticht sie auch gerne mal Ehemann William aus. Wie nun bekannt wird, ist dieser Ehrgeiz allerdings nicht nur in Sachen Sport so groß. Auch in der Küche liebt Kate Middleton den Wettbewerb.

Berühmte Köchin wird deutlich

Die britische Autorin und TV-Köchin Mary Berry hat bereits einige Male mit den Royals gekocht. 2019 waren Kate und William beispielsweise Weihnachtssendung „A Berry Royal Christmas“ zu Gast, wo sie gemeinsam für mehrere Wohltätigkeitsorganisationen gebacken haben.

Im Interview mit dem britischen „Saga Magazine“ plaudert die 90-Jährige nun aus dem Nähkästchen. „Ich habe schon einiges mit ihm unternommen, und meine Güte, er ist sehr kompetitiv. Catherine auch“, gibt die Autorin zu.