Kate Middleton schockiert mit ihrem Oster-Outfit – „Wie respektlos gegenüber der verstorbenen Queen“

Bei den Royals reicht schon ein winziges Detail, um die nächste Welle der Empörung auszulösen. So hat Kate Middleton mit ihrem Outfit, das sie zum Oster-Gottesdienst auf Schloss Windsor getragen hat, für ihren ersten großen Skandal seit Langem gesorgt. Anhänger der Königsfamilie werfen ihr vor, dass sie das Vermächtnis von Queen Elizabeth II. nicht würdige.

Andere vermuten, dass Kate Middletons kreative Freiheit auf König Charles III. zurückzuführen sei. Der 74-Jährige plant, das strenge Protokoll der Royals aufzulockern. Handelt es sich bei dem neuen Look der Prinzessin von Wales also um einen Befreiungsschlag?

Kate Middleton bricht Royals-Regelwerk und rebelliert mit roten Fingernägeln

Für die Royals gelten bereits bei ihrer Kleidung strenge Regeln. So dürfen Jungs bis zu ihrem 8. Lebensjahr nur kurze Hose tragen und Frauen müssen auf Keilabsätze verzichten. Ohne eine Strumpfhose unter ihren Röcken und Kleidern dürfen Kate Middleton, Queen Camilla und Co. gar nicht erst aus dem Haus. Und bunter Nagellack ist sowieso ein absolutes No-Go. Aber Moment mal, was trägt die Frau von Prinz William denn da am Ostersonntag?

Zu ihrem königsblauen Mantelkleid kombiniert Kate Middleton dunkelroten Nagellack. Es ist das erste Mal in über zehn Jahren, dass die 41-Jährige mit bunter Farbe auf den Nägeln auftritt. Dabei gilt für die Damen des Königshauses eigentlich, dass sie nur Klarlack oder unauffällige bzw. neutrale Lacke auftragen dürfe. Darauf hat Queen Elizabeth II. zu Lebzeiten bestanden, heißt es.

Kate Middleton trägt dunkelroten Nagellack zum Gottesdienst in Windsor. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Yui Mok

Kate Middleton bricht mit alten Gewohnheiten – Fans flippen aus

Mit diesem modischen Statement landet die Prinzessin sofort in den Schlagzeilen. „Kate Middleton bricht mit der Tradition“, berichtet der „Mirror“. Solche Aussagen hat man bisher nur über ihre Schwägerin Meghan Markle gelesen, die sich damit viele Feinde in Großbritannien gemacht hat. Nun ist es Sauberfrau Kate, der üble Dinge vorgeworfen werden.

„Rote Nägel, wie respektlos gegenüber den Wünschen der verstorbenen Queen“, schreibt ein Anhänger beispielsweise bei Instagram. Kritiker der Monarchie feiern Kate Middleton für ihre mutige Entscheidung und kommentieren stattdessen: „Ich wette, die rote Maniküre hat sich GUT angefühlt!“ Die Meinungen darüber, was die Britin mit ihrem neuen Look aussagen möchte, gehen weit auseinander.

Viele sind sich jedoch sicher, dass ihr roter Nagellack das Ende der traditionsreichen Monarchie bedeutet und ein neues Zeitalter in England einläutet. Die Maniküre könne Kates Art sein, einen subtilen und zugleich respektvollen Bruch mit den alten Gewohnheiten zu signalisieren.