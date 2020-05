Kate Middleton: Darum krachte es WIRKLICH zwischen ihr und Meghan Markle

London. Sie werden wohl keine besten Freundinnen mehr: Kate Middleton und Meghan Markle.

Lange machten Gerüchte die Runde, dass sich die Brüder Prinz William und Prinz Harry auseinandergelebt hätten. Im September des vergangenen Jahres gab es dann die traurige Bestätigung des jüngeren Prinzen. Auch wenn die royale Familie es nicht zugibt, Auslöser der Streitigkeiten soll sein, dass sich die Ehefrauen der beiden, Kate Middleton und Meghan Markle, nicht miteinander verstehen.

Kate Middleton und Meghan Markle: Das ist der Grund für den Streit

Nun kommt heraus, was der Grund für den königlichen Zoff ist. Darüber berichtet die „Daily Mail“. Ein Insider des Kensington Palastes, wo die vier zusammen leben sollten,erzählt, wie es zum Streit kam.

Demnach soll Kate Middleton ihren Schwager und dessen Frau herzlich empfangen haben, als sie ihr Apartment im Anwesen bezogen. „Kate ist eine der nettesten Royals und ihr ist das Leben in dem riesigen Apartment nicht zu Kopf gestiegen - zumindest nicht allzu sehr. Sie ist nett zu ihren Angestellten und sie war auch sehr herzlich, als Meghan kam“, so die Quelle.

Die beiden Paare haben sich auseinandergelebt. Foto: imago images / Landmark Media

Das ist Kate Middleton:

geboren am 9. Januar 1982 in Reading, England, als Catherine Elizabeth Middleton

während ihres Studiums im schottischen St. Andrew's lernte sie Prinz William kennen

2007 trennten sie sich für einige Monate

2010 folgte die Verlobung

am 29. April 2011 heirateten Kate Middleton und Prinz William in Westminster Abbey in London

die Queen verlieh dem Ehepaar die Titel des Herzogs und der Herzogin von Cambridge

sie haben drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Doch Meghan Markle sei nicht damit klargekommen, dass sie „nur“ Herzogin ist - und Kate Middleton die Frau an der Seite eines zukünftigen Königs. Und: Anders als bei Kate sei Meghan der neue Status sehr wohl zu Kopf gestiegen. Der Insider weiter: „Kate war fassungslos, als Meghan einen Angestellten von Kate anschrie - das war der Beginn der Überlegungen, den Kensington Palast zu verlassen.“

Insider: Meghan Markle übertreibt mit „herrischer Art“

Die Herzogin von Sussex habe es mit ihrer herrischen Art übertrieben. „Auf der einen Seite will sie sein wie Diana, eine Prinzessin der Herzen. Auf der anderen Seite soll jeder alles stehen und liegen lassen, wenn sie mit den Fingern schnippt.“ Die Angestellten sollen froh gewesen sein, als Harry und Meghan auszogen und in Frogmore Cottage ein neues Zuhause fanden.

Meghan Markle habe oft das Gefühl gehabt, die Menschen im Palast schauen auf sie herab, was sie häufiger überreagieren ließ, heißt es weiter in der „Daily Mail“. Sie sei besorgt, dass man sie anders behandle, weil sie eine geschiedene Frau aus den USA ist, die dunkelhäutiger ist. „Sie ist nicht so selbstsicher wie Kate, deshalb fehlt ihr oft das Feingefühl, mit Leuten umzugehen.“ (cs)