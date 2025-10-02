Expertin über Kate & Meghan – bei dieser Frage scheiden sich die Geister

Kaum ein Thema spaltet Royal-Fans so sehr wie die Frage, ob Kate Middleton und Meghan Markle tatsächlich im Clinch liegen oder ob sie schlicht von Presse und Öffentlichkeit gegeneinander ausgespielt wurden. Fest steht: Die „Fab Four“ – Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan – sind längst Geschichte, denn von diesem Bild ist heute wenig übrig.

Vor allem zwischen Kate und Meghan soll seit Meghans Enthüllungen im Oprah-Interview eine Versöhnung undenkbar sein. Doch wann begann der Bruch zwischen den royalen Ladys eigentlich? Für die US-amerikanische Royal-Expertin Amanda Matta war der Ursprung bereits früh erkennbar.

Streit zwischen Kate & Meghan – Expertin spricht Klartext

„Ich glaube, es war direkt am ersten Tag, als Meghan und Harry vor die Presse traten, um ihren Verlobungsring zu präsentieren“, erklärt Amanda Matta in der Doku-Reihe „True Royalty TV.“ Schon da habe die Öffentlichkeit begonnen, die beiden Schwägerinnen in Konkurrenz zueinander zu sehen.

„Wir brauchen immer einen Helden und einen Bösewicht“, so Matta. Die britische Presse habe diesen Gegensatz gezielt angeheizt. Sich mit „dem neuen Prinzen und der neuen Prinzessin“ anzufreunden, sei offenbar nicht spannend genug gewesen. Stattdessen habe man Kate und Meghan bewusst in eine Rivalität gedrängt: Kate als die perfekte Prinzessin auf der einen, und Meghan, die rebellische Newcomerin, auf der anderen Seite.

Kate & Meghan – wie alles begann

Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Denn tatsächlich hat Meghan in ihrem großen Exklusiv-Interview mit Oprah Winfrey durchscheinen lassen, dass zwischen Kate und ihr nicht immer alles rosig lief. So soll vor allem die Wohnsituation zu Meghans Palastzeiten zur Fehde beigetragen haben.

In ihrer Netflix-Doku verrieten Meghan und Harry nämlich, dass sie sich „etwas Königlicheres“ als dauerhafte Bleibe gewünscht hätten. Meghan äußerte dort: „Kensington Palace klingt sehr königlich, natürlich. Es steht ja ‚Palast‘ im Namen. Aber Nottingham Cottage war so klein.“ So beneidete sie Schwägerin Kate um ihre damals luxuriöse Behausung im Kensington-Palast und wollte „etwas von ähnlichem Wert.“

Während Kate also als Frau des künftigen Königs weiterhin in Großbritannien die Stellung hält, hat Meghan mit Prinz Harry in den USA längst ein neues Kapitel aufgeschlagen.