Kate Middleton: Experte entdeckt DIESES Detail – sein Verdacht ist klar

Kate Middleton wird schon seit ihrer Beziehung zu Prinz William als Modeikone gefeiert. Experten analysieren seit jeher ihre Looks. Allerdings fällt nun auf, dass sich etwas bei der Herzogin geändert hat. Ein Experte deckt nun auf, was dahinter steckt.

Doch um was kann es sich handeln? Was hat Kate Middleton getan?

Kate Middleton überrascht mit Stilveränderung

Am vergangenen Sonntag zeigten sich die Royals bei einem öffentlichen Auftritt bei einem Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges. Dabei fielen Modeexperten die besonderen Ohrringe von Kate auf. Diese hatte sie sich von Queen Elizabeth geliehen.

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Nach sechs Jahren trennte sich das paar für sechs Monate

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Das Royasl-Paar hat drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Insgesamt sorgte der Auftritt der Herzogin für Aufsehen, denn sie zeigte sich erstaunlich förmlich. Zwar ist man von Kate bereits gewohnt, dass sie sich stets elegant kleidet, jedoch fällt den Experten noch eine weitere Veränderung auf.

In ihrem klassischen Outfit von Alexander McQueen wirkte sie sehr klassisch. Ganz im Sinne ihrer royalen Familie. Auch ihre Haare waren streng zurückgebunden um die Formalität ihres Auftritts zu betonen. Nun erklärt ein Experte gegenüber dem englischen „Express“, was hinter Kates neuem Look steckt.

Bei einer Gedenkveranstaltung präsentiert sich Kate Middleton mit ihrem neuen Look. Foto: imago images / i Images

Und zwar verrät er, dass sich die Herzogin mit ihrem neuen Auftreten von dem Stil ihrer Schwägerin Meghan Markle abheben möchte, um den Ansprüchen an die Royals näherzukommen.

Denn am selben Tag zeigten sich auch Harry und Meghan bei einer Gedenkveranstaltung in Los Angeles. Meghan in einem schlichten Outfit, ihr offenes Haar flog im Wind.

Während Meghan durch ihren Look für ein neues und frisches Königshaus stehen will, hält der Rest der Familie an den gewohnten Werten fest. (neb)