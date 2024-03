Während Kate Middleton gegen den Krebs kämpft, macht Meghan DAS

Nach monatelangen Spekulationen sorgte ein Videostatement von Kate Middleton am Freitag (22. März) endlich für Gewissheit. Infolge einer Bauchoperation Anfang des Jahres erhielt die Herzogin eine der schlimmsten Diagnosen, die man als junge Frau nur hören kann: Krebs.

Die weltweite Anteilnahme ist riesig, die royale Familie sichert Kate Middleton ihre vollste Unterstützung zu. Auch Prinz Harry und Meghan Markle bekundeten in einem öffentlichen Statement ihre Anteilnahme. Während Kate gegen die lebensbedrohliche Krankheit kämpft, widmet sich Meghan jedoch ganz anderen Dingen.

Kate Middleton lebt in einer anderen Welt

Kate Middleton und Meghan Markle scheinen in diesen Tagen in völlig verschiedenen Welten zu leben. Nicht nur räumlich trennen die Herzoginnen mehrere tausend Kilometer, auch die täglichen Sorgen der beiden Frauen unterscheiden sich grundlegend. Während Kate sich einer Chemotherapie unterziehen muss, investiert Meghan ihre Zeit in den Launch neuer Produkte für ihr eigenes Label namens „Amrican Riviera Orchard.“

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Im Februar dieses Jahres hat Meghan Markle ihr erstes eigenes Unternehmen gegründet. Auf ihrer Website möchte die Herzogin nun Beauty-Produkte wie Badezusätze, Make-up und Raumdüfte, sowie Möbelstücke und Gartenzubehör verkaufen. Sogar Pflegeprodukte für Haustiere stehen mit auf der Liste. Mit ihren Produkten möchte die Herzogin die Idee eines ausgeglichenen Lebensstils unterstützen. Inwiefern sich Meghan mit dem gesundheitlichen Zustand von Kate Middleton auseinandersetzt, weiß wohl nur die Ehefrau von Prinz Harry selbst.

Ob sich Kate Middleton in Anbetracht ihres gesundheitlich angeschlagenen Zustands über die neu veröffentlichen Produkte von Meghan freuen kann, bleibt fraglich. Die Leben der beiden Royals könnten sich in diesen Tagen wohl kaum stärker voneinander unterscheiden.