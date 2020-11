Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Kate Middleton: „War das letzte, was sie wollte“ – Freundin spricht Klartext über Frau von Prinz William

Kate Middleton ist aus der Royals-Familie nicht mehr wegzudenken.

Seit der Verlobung mit Prinz William 2010 repräsentiert die 38-Jährige die britische Krone, hat mit ihrer Bodenständigkeit und Nahbarkeit die Herzen von Millionen Fans auf der Welt gewonnen, Millionen Frauen sehen in Kate Middleton ein Vorbild.

Kate Middleton: Freundin spricht Klartext

Doch nun kommt raus: Kate Middleton wollte das alles gar nicht. Das verriet eine Freundin der Herzogin von Cambridge der „Mail on Sunday“. Die Vertraute besuchte gemeinsam mit der zukünftigen Königin das Marlborough College.

Jetzt erklärt sie: „Alles, was Catherine je wollte, war ein Mann, ein Haus auf dem Land, eine Menge Kinder, einen Hund und eine Küche mit einem Herd.“ In die königliche Familie einzuheiraten und berühmt zu werden, habe nicht dazu gehört. „Das ist das Letzte, was sie wollte.“

Kate Middleton und Prinz William bei ihrer Hochzeit im April 2011 in London. Foto: John Stillwell/PA Wire/dpa

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Nach sechs Jahren trennte sich das paar für sechs Monate

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Das Royals-Paar hat drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Kate Middleton: Liebe zu Prinz William ändert alles

Dennoch ist sie heute ein Royal - wegen ihrer Liebe zu Prinz William. Die Freundin weiter: „Aber sie hat sich in William verliebt, und er war nun mal zufällig Thronfolger. Sie heiratete ihn trotz seiner Position, nicht deshalb.“

Kate Middleton sei ihrem Vater sehr ähnlich - während man bei Schwester Pippa immer davon ausgegangen war, sie würde eines Tages eine Top-Anwältin sein, die in London arbeitet, habe die dreifache Mutter schon immer ein häuslicheres Leben gewollt. „Sie wollte ein glückliches, häusliches Leben - und sich um jeden kümmern“, so die Vertraute zur „Mail on Sunday“. (cs)