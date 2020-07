Kate Middleton: Kurz vor ihrer Trauung – Prinz William und ihr Vater...

Es war einer der größten Royals-Momente in der überhaupt: die Hochzeit von Kate Middleton und Prinz William. Die beiden gaben sich am 29. April 2011 in Westminster Abbey das Ja-Wort, fuhren anschließend mit der Kutsche durch London und sorgten mit ihrem ersten Kuss als verheiratetes Paar auf dem Balkon des Buckingham Palace für eine Sensation.

Jetzt kommt heraus, was der royale Göttergatte von Kate Middleton kurz vor dem Ring-Tausch zu ihrem Vater gesagt hat. Die Worte sind überraschend.

Das sind die Royals Das sind die Royals

Kate Middleton: Vor Trauung – Prinz William sagte DAS zu ihrem Vater

Rund 2000 Gäste waren bei der Hochzeitszeremonie der Royals dabei, das Event wurde überall auf der Welt im TV übertragen. Als Kate Middleton von ihrem Vater Michael zum Altar geführt wurde und der Brautvater seine Tochter dem Prinzen übergab, soll William aus Scherz zu ihm gesagt haben: „Wir wollten eigentlich nur eine kleine Familienfeier haben.“

Kate und William heirateten am 29. April 2011. Foto: imago images / localpic

----------------

Das ist die Kate Middleton:

Sie wurde am 9. Januar 1982 in Reading, England als Catherine Elizabeth Middleton geboren

sie lernte Prinz William während ihres Studiums im schottischen St. Andrew's kennen

Kate und William verlobten sich 2010

am 29. April 2011 heirateten Kate Middleton und Prinz William in Westminster Abbey in London

von der Queen bekamen sie die Titel des Herzogs und der Herzogin von Cambridge

Kate und William haben drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

----------------

Das konnte Lippenleserin Tina Lannin laut dem britischen Express dem Filmmaterial der Zeremonie entnehmen. Bestätigt wurden die Worte von der Royals-Familie aber nie.

+++ Kate Middleton: Warnung vor Baby mit William! „Wir müssen einfach...“ +++

Kate Middleton und Prinz William: Lippenleserin enthüllt...

Lannin beobachte beim Lippenlesen auch, dass Prinz William – noch bevor Kate bei der Kirche ankam –, zum Bischof sagte: „Sorgen Sie dafür, dass alles ok ist. Es ist schön, so wie es ist.“ Und auch den Lippenbewegungen von Michael Middleton – Kates Vater – konnte die Expertin entnehmen, dass er die Braut mehrmals fragte: „Bist du okay?“

+++ Prinz Harry: Expertin packt aus – der Ehemann von Meghan Markle ist ... +++

Am Ende war die ganze vorherige Aufregung umsonst. Die royale Hochzeit von Kate und William war ein voller Erfolg auf ganzer Linie.

----------------

Weitere Themen:

Royals: Traurige Nachrichten aus Schweden – Madeleine und Chris O'Neill haben sich...

Cathy Hummels teilt irres Bikini-Bild – „Größter Fail meines Lebens...“

ZDF streicht „Markus Lanz“ aus dem Programm – aus DIESEM Grund

----------------

Tränen bei Kate Middleton vor Hochzeit

Dabei war Kate Middleton Tage vor der Hochzeit noch zutiefst traurig gestimmt. Schließlich sollte der Designername des Brautkleides bis zuletzt ein großes Geheimnis bleiben, sickerte aber an die Öffentlichkeit. Es kam zum regelrechten Tränen-Drama. Mehr dazu liest du hier >>>