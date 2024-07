Kate Middleton: Expertin verrät – „Hoffnungen werden enttäuscht“

Es war DAS Comeback des Jahres. Am 15. Juni 2024 war sie wieder da. Nach Wochen des Hoffen und Bangens, der Spekulationen und Gerüchte zeigte sich Kate Middleton erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Zur Geburtstagsparade von König Charles III., dem traditionellen „Trooping the Colour“, erschien die Princess of Wales nicht nur zum ersten Mal nach Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung auf dem Balkon, sie begleitete die Parade auch in einer geschlossenen Kutsche.

Es war ein Auftritt, der Mut machte. Ein Auftritt, der Kate Middletons Stärke zeigte. Es war aber auch ein Auftritt, der Hoffnungen weckte, die Frau von Prinz William zukünftig wieder häufiger zu Gesicht zu bekommen. Eine Hoffnung, die die 42-Jährige aber wohl nicht immer erfüllen kann. Zumindest glaubt dies die Royals-Expertin Daniela Elser.

Kate Middleton: Weckt ihr Comeback überzogene Erwartungen?

„Jede Veranstaltung, bei der wir in den kommenden Monaten hoffen, die Prinzessin von Wales zu sehen, wird nun mit einer Vorfreude und Hoffnung einhergehen – und daher auch mit einer Last auf ihr, die vor ihrer Rückkehr zur Trooping-Mission nicht da war“, wird die Expertin des Portals „News.com.au“ zitiert.

Dies sei ein „zweischneidiges Schwert“, so die Expertin, denn es „könnte auch dazu führen, dass geweckte Hoffnungen immer wieder enttäuscht werden.“ Schließlich kommen nun bei jeder Veranstaltungen immer wieder Fragen auf, ob Kate auch komme oder nicht. Ein Druck, der vorher nicht auf der Prinzessin von Wales lastete.

Dazu passend wir derzeit diskutiert, ob Kate Middleton beim legendären Wimbledon-Turnier in diesem Jahr im Publikum sitzen wird, vielleicht sogar den Pokal übergeben könnte.

„Wir hoffen, dass die Prinzessin von Wales als Schirmherrin des Clubs die Trophäen überreichen kann, aber ihre Gesundheit und Genesung haben Priorität“, machte die ehemalige Tennisspielerin und Vorsitzende des „All England Lawn Tennis and Croquet Clubs“, Debbie Jevans gegenüber der britischen Zeitung „The Telegraph“ deutlich.