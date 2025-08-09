Kate Middletons Morgenritual: Es ist ganz und gar unköniglich

Kate Middleton gilt als eine der einflussreichsten Frauen der Welt. Was die Princess of Wales sagt, wird gehört, was sie macht, wird gesehen. Umso wichtiger ist es für die Frau von Prinz William, nach ihrer schrecklichen Krebserkrankung wieder fit und gesund zu werden. Helfen soll dabei ein geheimes Frühstück, das Kate jeden Morgen zu sich nehmen soll. Und das klingt wahrlich alles andere als königlich.

Wenn man an Royals denkt, dann hat man fein gedeckte Tafeln vor sich. Darauf stapeln sich die erlesensten Speisen der Welt. Haferschleim, oder auch Porridge würde man da eher nicht erwarten. Und doch soll genau diese einfache Speise das sein, was Kate Middleton jeden Morgen zu sich nimmt.

Kate Middletons ganz und gar unkönigliches Frühstück

Wie der britische Express berichtet, soll der Haferschleim der Prinzessin allmorgendlich die Kraft für ihre anstrengenden Termine geben. Zudem unterstützen die Nährstoffe im Porridge Kate bei ihren sportlichen Aktivitäten, demnach sei die 43-Jährige eine begeisterte Sportlerin.

++ Kate Middleton privat – das war ihr „schwieriger Sommer“ ++

Doch damit nicht genug, neben dem Haferschleim, der eigentlich nur aus Haferflocken, Milch und Obst besteht, schwöre die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William auf Smoothies mit Antioxidantien. Wie der Express berichtet, setze Kate dabei auf Zutaten wie Grünkohl, Spirulina, Matcha, Spinat, Römersalat und Blaubeeren.

Ähnlich gesund geht es dann auch mittags weiter. Zu ihren Favoriten zählen Wassermelonensalate, Taboulé, Ceviche und Gazpacho, aber auch Gemüsespieße und Linsencurrys. Abends kann es dann aber auch ein wenig deftiger zugehen. So gehören unter anderem saftige Braten, Pasta, aber auch ein leckeres Curry zu Kates Leibspeisen. Problematisch wird es nur bei schärferen Speisen. Die mag nämlich Ehegatte Prinz William so gar nicht. Aber Nachwürzen dürfte ja bei den Royals kein Problem sein.