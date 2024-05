Kate Middleton: Hoffnung begraben – Royals-Fans haben Gewissheit

Nachdem die Krebsdiagnose von Kate Middleton die Öffentlichkeit erreichte, verkündete der Palast, dass die Prinzessin von Wales bis Ostern keine weiteren Termine mehr annehmen würde. Das Osterfest war Ende März. Seither sah man die Frau von Thronfolger Prinz William bei keinem öffentlichen Termin mehr, vielmehr konzentriert sich die 42-Jährige aktuell voll und ganz auf ihre Therapie und Genesung.

Und auch wenn sich einige Royals-Fans erhofft hatten, dass Kate Middleton zumindest im Sommer wieder auf der Bildfläche auftauchen würde, gibt es nun die traurige Gewissheit, dass sie sich noch länger in Geduld üben müssen.

Kate Middleton: Hoffnung wird begraben

Zumindest behauptet das nun eine Quelle gegenüber der Seite „The Daily Beast“. Demnach soll die Prinzessin in diesem Jahr gar nicht mehr öffentliche Termine annehmen und außerhalb ihrer eigenen vier Wände arbeiten. Dass sie hinter den Kulissen noch an Projekten mitwirkt, ist mittlerweile bekannt, wie zuletzt ihre Unterschrift bei einem Charity-Projekt bewies (hier mehr dazu >>>).

Doch die besagte Quelle weiß: „Mir wurde gesagt, dass Kates Terminkalender für dieses Jahr leer ist. Es ist nichts geplant. Für den Rest des Jahres wird sie möglicherweise nicht in der Öffentlichkeit auftreten.“ Erst am Donnerstag (23. Mai) hieß es bei der „Daily Mail“ noch, dass die Möglichkeit besteht, Kate im Herbst wiederzusehen, doch auch diese Hoffnung hat sich nach der neuesten Aussage nun zerschlagen.

Wichtig ist jetzt erst einmal, dass sich Kate Middleton erholt und wieder komplett gesund wird. Erst wenn die Ärzte ihr Go geben, wird die Mutter dreier Kinder auch wieder ambitioniert genug sein, sich öffentlich zu zeigen.

Kate Middleton: Auch andere Royals nehmen Abstand

Kate ist derzeit aber nicht das einzige Royals-Mitglied, das auf Abstand geht. Vor wenigen Tagen kündigte die königliche Familie an, von derzeitigen Verpflichtungen zurückzutreten, um nicht von den vorgezogenen Parlamentswahlen in Großbritannien abzulenken, die am 4. Juli stattfinden.

In einer offiziellen Erklärung des Buckingham Palastes hieß es dazu: „Nach der Erklärung des Premierministers heute Nachmittag, in der er die Parlamentswahlen ausgerufen hat, wird die königliche Familie – in Übereinstimmung mit dem üblichen Verfahren – Verpflichtungen verschieben, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder vom Wahlkampf ablenken könnten.“

Die Royals haben jetzt also erst einmal mehr Zeit, um privaten Verpflichtungen nachzugehen.