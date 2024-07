Kate Middleton: Vermutungen bestätigt – Palast macht es offiziell

Die Herzen vieler Fans schlagen höher, wenn Kate Middleton und Prinz William gemeinsam in der Öffentlichkeit erscheinen.

Ihre Liebe, ihre Verbundenheit und ihre Unterstützung füreinander sind stets sichtbar, besonders bei wichtigen Ereignissen wie dem The Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup. Doch dieses Jahr fehlte etwas: Die strahlende Anwesenheit der Prinzessin von Wales.

Kate Middleton bleibt hinter den Kulissen weiterhin aktiv

Am 12. Juli 2024 fand der Polo Cup statt und Prinz William zeigte, wie schon 12 Mal zuvor, sein Können auf dem Spielfeld. Doch diesmal bekam er die Siegertrophäe nicht aus den Hände seiner geliebten Ehefrau. Denn: Der Kensington Palast hatte offiziell bekannt gegeben, dass Kate nicht am Event teilnehmen würde. Eine Enttäuschung für viele, die auf das harmonische Bild der beiden gehofft hatten.

Doch auch wenn Kate nicht persönlich anwesend war, so ist sie doch eng mit dem Event und den damit verbundenen wohltätigen Zwecken verbunden. Die Prinzessin von Wales hat sich in den letzten Jahren vehement für die mentale Gesundheit und die Unterstützung von Kindern eingesetzt. Organisationen wie „Place2Be“, „Shout“, „Action for Children“ und die „Wales Air Ambulance“ liegen ihr und William am Herzen.

Im Mai 2022 besuchten William und Kate eine Grundschule, um das Programm „Roots of Empathy“ zu unterstützen. Und am World Mental Health Day im Oktober 2022 waren sie gemeinsam mit Mitarbeitern von „Shout“ in einer Sondersendung von BBC 1 Newsbeat, um über die Bedeutung der mentalen Gesundheit zu sprechen.

Kates Abwesenheit beim Polo-Turnier ist also nicht das Ende ihrer Unterstützung für wichtige Themen. Auch wenn sie nicht persönlich anwesend ist, bleibt sie eine treibende Kraft hinter den Kulissen.