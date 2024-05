Kate Middleton ist untröstlich: Es war nicht ihre Entscheidung

Es ist eine Entscheidung, die ein Kind für sein Leben prägen kann – die Wahl der richtigen Schule. In Deutschland stehen Eltern und Kind nach der Grundschul-Karriere vor der Entscheidung, ob die künftigen Jahre nun auf der Haupt- oder Realschule, dem Gymnasium oder doch der Gesamtschule verbracht werden sollen. Bei Prinz George, dem Sohn von Kate Middleton und Prinz William hingegen stellte sich die Frage, welche Eliteschule für den künftigen König von England wohl die richtige sei.

Doch schnell war klar: Wie auch Prinz Harry und Prinz William selbst, soll Prinz George auf das Elite-College Eton wechseln. Eine Entscheidung, die weniger von Prinzessin Kate kam, wie die „Bristol Post“ berichtet. Demnach sei die Princess of Wales untröstlich, dass sie den Plan ihres Mannes zu akzeptieren hatte. Demnach würde es als Teil der königlichen Pflicht angesehen, dass der künftige Thronfolger schon in jungen Jahren das Elternhaus zu verlassen habe.

Kate Middleton ist untröstlich

Und auch „Aberdeen Live“ berichtet über den Fall. Demnach habe eine Quelle dem Portal verraten, dass Kate mit der Entscheidung lange Zeit nicht einverstanden gewesen sei. „Kate denkt, dass es im Widerspruch zu all ihren Bemühungen steht, die Monarchie zu modernisieren, wenn man ihn in eine so spießige Institution der Oberschicht schickt“, so die nicht näher beschriebene Quelle.

Weiter heißt es: „Sie wird George sehr vermissen. Sie und William haben jahrelang darüber gestritten, aber er hat schließlich gewonnen.“

Doch etwas Zeit bleibt noch. So dürfen Schüler erst im Alter von 13 Jahren das Eton-College besuchen. Eine Schule übrigens nur für Jungs.

