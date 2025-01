Kate Middleton und Prinz William: Ihre Entscheidung ist endgültig

Es war ein schwieriges Jahr für Kate Middleton. Ein Jahr, das geprägt war von Angst und Sorge, von Krebs-Behandlungen, Chemotherapie und vielen Fragen. Aber auch eines, an dessen Ende ein Happyend stand.

Die Zeit jedoch, sie ist auch während der Krebs-Therapie der Princess of Wales nicht stehen geblieben. Für Prinz William und ihre Kinder musste das normale Leben weitergehen. Schule, Verpflichtungen … all das eben. Und so geht es auch im Jahr 2025 weiter.

Kate Middleton und Prinz William: Große Entscheidung steht bevor

Ein Jahr, das besonders für Prinz George ein ganz besonderes sein wird. Der 11-Jährige und seine Eltern müssen bald eine wichtige Entscheidung treffen. Welche weiterführende Schule ist für die Nummer 2 der britischen Thronfolge die richtige? Wohin wird es den Jungen, der in diesem Jahr zwölf wird, ziehen?

In England wird darüber bereits heftig diskutiert. Gerüchten zufolge könnte er wie sein Vater das Eton College oder wie seine Mutter Kate das Marlborough College besuchen. Eines jedoch, und da sind sich die Royals-Experten sicher, wird nicht passieren – die Princess und der Prince of Wales werden ihre Kinder nicht noch mehr in die Öffentlichkeit zerren. Das haben sie dem König auch klar gemacht. Es wird also nicht mehr öffentliche Termine geben, nur weil ihr Ältester nun die Schule wechselt.

Die königlichen Pflichten und das Familienleben

„William und Catherine haben dem König klar gemacht, dass sie ihre königlichen Pflichten mit ihrem Familienleben in Einklang bringen wollen, und das wird auch dieses Jahr so ​​bleiben. Ihr Ziel ist es, dass George – sowie Charlotte und Louis – zu ausgeglichenen Erwachsenen heranwachsen, die für ihre Rolle bereit sind, wenn die Zeit gekommen ist“, so der königliche Biograf Robert Jobson gegenüber dem „Mirror“.

Das bedeutet auch, dass George ein ganz anderes College besuchen könnte. „Es besteht immer die Möglichkeit, dass Traditionen geändert werden“, argumentiert beispielsweise Royals-Expertin Katie Nicholl. „William und Harry sind nicht in die Fußstapfen ihres Vaters getreten, indem sie nach Gordonstoun gegangen sind, und es kann sein, dass George das Eton-Muster durchbricht und woanders landet. Was auch immer passiert, es wird eine Entscheidung von William und Kate sein, bei der Georges Interessen berücksichtigt werden.“