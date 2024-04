Kate Middleton: Nach Krebsdiagnose – es gibt Anlass zur Freude

Es war ein Schock für die Freunde der Monarchie. Vor wenigen Wochen meldete sich Kate Middleton mit erschreckenden Nachrichten via Instagram. Sie leide an Krebs, berichtete die Princess of Wales in einem bemerkenswert offenen Video. Dieser sei nach ihrer Operation am Bauch festgestellt worden. Sie erhalte bereits eine Chemotherapie, so die Frau von Prinz William.

Das Video kam in einer Zeit, in der Kate Middleton immer mehr in die Schlagzeilen geraten war. Die Menschen waren unruhig, hatten die Prinzessin lange nicht mehr gesehen. Dazu kam das Foto zum Muttertag, das von allen großen Fotoagenturen abgelehnt worden war – man hatte Veränderungen an dem Bild entdeckt. Später stellte sich heraus, die Veränderungen kamen von Kate selbst.

Kate Middleton plötzlich beliebtester Royal

Und so war die Frau, die jahrelang stolz an der Seite ihres Mannes stand, plötzlich das Gespött im Netz. Umso überraschender, was nun bei einer Umfrage des Londoner Meinungsforschungsinstitutes „YouGov“ herauskam.

So wuchs die Beliebtheit von Kate Middleton seit Januar um satte sechs Prozentpunkte an. Über drei Viertel der Briten (76 %) gaben demnach an, dass sie die Prinzessin von Wales positiv sehen. Neun Prozent haben dazu keine Meinung, lediglich 15 Prozent stehen Kate negativ gegenüber.

Prinz Andrew ist der unbeliebteste Royal

Kate Middleton ist damit der beliebteste britische Royal. Auf Rang zwei folgt ihr Mann, Prinz William. 73 Prozent der befragten Briten sehen den künftigen König von England positiv. Sieben Prozent sind sich unsicher, 21 Prozent haben eine negative Meinung.

König Charles folgt dagegen erst auf Rang 4. Prinz Harry, Meghan und Prinz Andrew belegen wenig überraschend die letzten Plätze. Überraschender dagegen ist die Wahl von Platz 3. Den belegt nämlich Prinzessin Anne mit einer Beliebtheitsquote von 71 Prozent.