Kate Middleton: Alle Anzeichen deuten darauf hin

Wie geht es Kate Middleton? Diese Frage stellt sich wohl jeder, der sich auch nur ein bisschen für das britische Königshaus und das Leben der Prinzessin von Wales interessiert. Öffentliche Auftritte der 42-Jährigen sind rar gesät.

Lediglich zweimal trat Kate Middleton seit der Verkündung ihrer Krebsdiagnose am 22. März 2024 öffentlich in Erscheinung. Bei der Parade zu Ehren des königlichen Geburtstages („Trooping the Colour“) und beim weltberühmten Tennisturnier in Wimbledon, das Kate zusammen mit ihrer Tochter Charlotte besuchte.

Reist Kate Middleton nach Balmoral?

In der Zeit dazwischen soll sich die künftige Königin Englands erholen. Es ist eine Zeit, die sie braucht, wie Kate selbst via Instagram verlautbaren ließ. „Ich lerne, geduldig zu sein, vor allem mit Unsicherheit. Jeden Tag nehmen, wie er kommt, auf meinen Körper hören und mir erlauben, mir so dringend benötigte Zeit zu nehmen, um zu heilen“, schrieb Kate damals.

++ Kate Middleton: Experte verrät – „William war sehr schockiert“ ++

Helfen soll ihr nun auch ein Urlaub mit der Familie. Laut Informationen der Royals-Expertin Angela Levin soll Kate zusammen mit ihrer Familie zu König Charles III. nach Balmoral reisen.

„Sie fährt nach Schottland, um bei der Familie zu sein“

„Sie fährt nach Schottland, um bei der Familie zu sein. Das ist ein großer Schritt. Nicht nur, weil es ihr offensichtlich noch nicht gut geht, sondern es zeigt auch, dass sie sich in der königlichen Familie sehr wohl fühlt. Sie ist sehr glücklich mit dem König und der Königin und sie weiß, dass sie Verständnis haben werden, wenn sie sich ausruhen muss. Sie kann sagen, was sie will, und wird dabei warmherzig aufgenommen. Ich finde es wunderbar, dass sie das kann“, so Levin.

Sie glaube auch, dass dieser Schritt für die Kinder, George, Charlotte und Louis ein wichtiger sein werde. „Die Kinder werden begeistert sein“, sagt Levin gegenüber „GBN“. Weiter heißt es in dem News-Kanal: „Es ist offensichtlich immer noch eine unglaublich besorgniserregende Zeit, aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass ihre laufende Krebsbehandlung gut vorankommt.“