Kate Middleton: Rückkehr ist offiziell – Palast bestätigt Vermutungen

Es war die schönste Nachricht seit Langem für alle Royals-Fans. In einem emotionalen Video bestätigte Kate Middleton nun offiziell, dass sie ihre Chemotherapie beendet hat. Der Clip zeigt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William und den drei gemeinsamen Kindern.

Nachdem die frohe Botschaft weltweit die Runde gemacht hat, fragten sich jedoch viele Menschen, wie es nun weitergehen wird. Ruht sie sich weiterhin aus? Oder wird sie schon bald wieder ihren royalen Pflichten nachgehen? Nach den Spekulationen herrscht nun Gewissheit.

Kate Middleton: Comeback offiziell?

Seit der Krebserkrankung wurde es sehr still um Kate Middleton. Sie sagte all ihre offiziellen Termine ab und konzentrierte sich voll und ganz auf die Genesung. Das betonte sie auch in dem Video, welches sie veröffentlichte.

„Die letzten neun Monate waren für uns als Familie unglaublich hart. Das Leben, wie Sie es kennen, kann sich in einem Augenblick ändern, und wir mussten einen Weg finden, durch die stürmischen Gewässer und den unbekannten Weg zu navigieren“, hieß es dort. Doch nun gibt es gute Neuigkeiten für sie und ihre Fans.

Kate Middleton macht sich wieder an die Arbeit

Am Dienstag (17. September) machte der Palast es offiziell: Kate Middleton kehrt zurück zur Arbeit! Die Ehefrau von Prinz William soll ein Meeting ihrer „Early Years“-Initiative wahrgenommen haben. Bei dem Treffen handelte es sich um den ersten offiziellen Termin, den die 42-Jährige seit der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung wahrgenommen hat.

„Die Princess of Wales, gemeinsame Schirmherrin der Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, hat heute Nachmittag ein Early-Years-Meeting auf Schloss Windsor abgehalten“, hieß es in dem Hofschreiben.

Wann sie wieder voll einsatzbereit ist, bleibt abzuwarten. Doch die Fans dürften sich riesig darauf freuen, Kate Middleton wieder bei der Arbeit zu sehen.