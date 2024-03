Kate Middleton: Traurige Wahrheit enthüllt – Bericht schockiert

Kate Middleton scheint auf den ersten Blick alles zu haben, wovon die meisten Menschen träumen könnten. Eine bezaubernde kleine Familie, ein imposantes Schloss und nicht zuletzt einen ehrwürdigen Adelstitel. Doch wie es so oft heißt, ist es einsam an der Spitze. Nun enthüllt eine Royals-Expertin, warum Kate „sehr wenige Vertraute“ hat.

Dabei könnte der Rückzug von Meghan Markle eine größere Rolle spielen, als man bisher vermutet hat…

Kate Middleton und Meghan Markle teilen ähnliches Schicksal

Die ehemalige Royals-Korrespondentin Jennie Bond gibt preis, dass Kate seit dem Umzug der Herzogin von Sussex in die USA vor vier Jahren innerhalb der königlichen Familie nicht mehr so viele Vertraute hat. „Das Leben in der königlichen Familie ist ein einsamer Ort, und Kate hat jetzt sehr wenige Menschen, besonders nach dem Tod der Queen, an die sie sich wenden und ihr Herz ausschütten kann“, erklärt Bond gegenüber GB News.

„Man denke daran, wie Diana und Fergie immer zusammen kicherten und sich gegenseitig auf andere Gedanken brachten… Das hat Kate nicht“, betont die Journalistin. Die Abwesenheit von engen Vertrauten, besonders nach dem Rückzug der Herzogin von Sussex, scheint Kate besonders zu belasten. Schließlich teilten Meghan und sie das gleiche Schicksal. Trotzdem hat die 42-jährige Prinzessin einen „starken inneren Zirkel“ außerhalb der königlichen Familie, zu dem ihre Eltern und Geschwister gehören.

Kate Middleton: SIE sind ihre Stütze in schweren Zeiten

„Ein Grund, warum Kate ihre königliche Rolle so erfolgreich gemeistert hat, liegt darin, dass sie einen starken inneren Kreis hat – und er erstreckt sich weit über ihre Eltern und Geschwister hinaus“, fügt Bond hinzu. Auch wenn Carol und Pippa während Kates Genesung an ihrer Seite waren, sind laut der Royals-Expertin auch die ältesten Freunde eine wichtige Stütze.

Kate pflegt tiefe Freundschaften zu einigen ihrer Schulkameraden, die sie bereits kannte, bevor der königliche Glanz auf sie fiel. Diese Freunde wissen, wie sie ihr in schweren Zeiten beistehen können. Zusätzlich hat sie enge Bindungen zu vielen von Williams Freunden geschlossen, die während seiner beruflichen Verpflichtungen stets ihre Unterstützung anbieten.

Auch die königliche Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo, die seit 2014 für Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sorgt, wird von Bond als unschätzbar wertvoll für Kate beschrieben. Bond sagte gegenüber OK!: „Kate muss das Gefühl haben, dass sie Maria das Wohl ihrer Kinder anvertrauen kann, während sie sich weiterhin erholt.“